Google y Magic Leap muestran sus próximas gafas con IA: "Fusionan la visión física y digital de manera fluida"

La apuesta de Samsung y Google con Android XR pasa por el lanzamiento de dos gafas con dos marcas de moda conocidas en 2026, pero la segunda ya va preparando otras con Magic Leap.

Magic Leap es una empresa tecnológica estadounidense que se ha especializado en realidad aumentada (AR) y realidad mixta (MR).

Ahora con Google ha mostrado su prototipo de gafas con inteligencia artificial que combinan "las guías de ondas y ópticas de Magic Leap junto con el motor de luz microLED Raxium de Google".

Se mostrarán en Future Investment Initiative (FII), un foro internacional de inversión y tecnología que se celebra cada año en Arabia Saudí.

La demostración mostrará cómo la tecnología de Magic Leap, integrada con el motor de luz Raxium microLED de Google, incorporará el contenido digital sin interrupciones en el mundo real.

Los prototipos presentados enseñan cómo es posible crear gafas inteligentes cómodas y con estilo, mientras que un vídeo ilustra el potencial para que los usuarios permanezcan presentes en el mundo real, mientras se aprovechan del conocimiento y la funcionalidad de la IA multimodal.

Shahram Izadi, vicepresidente y gerente general de Google XR, dijo: "La precisión de Magic Leap en óptica y diseño de guías de ondas proporciona a la pantalla un nivel de claridad y estabilidad que es poco común en la AR actual".

Sigue con: "Esa consistencia es lo que hace posible fusionar de manera fluida la visión física y digital, de modo que los ojos de los usuarios se mantengan relajados y la experiencia resulte cómoda. La experiencia de Magic Leap en óptica, sistemas de visualización y hardware ha sido esencial para dar vida a nuestros conceptos de gafas Android XR".

Se ha anunciado desde la web de MagicLeap y entre algunos de sus puntos más interesantes se encuentran su ligero peso de 50 gramos y un diseño monocular.

Mientras que las Meta Ray-Ban, que están disponibles en España, tienen un peso de 48,6 g y 50,8 g para los dos modelos disponibles en tamaño, las gafas con pantalla integrada alcanzan los 69 g (estándar) y 70 g (grande).

La colaboración entre Google y Magic Leap está centrada en el desarrollo de prototipos de gafas de realidad aumentada que busquen el equilibrio entre la calidad visual, comodidad y la facilidad de fabricación.

El gran objetivo es que llevar puesto un wearable AR sea cómodo a lo largo del día sin que suponga un problema para el usuario.

Magic Leap se está posicionando ahora como un socio del ecosistema de realidad aumentada para apoyar a las empresas que desarrollan gafas.