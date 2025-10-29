Android Auto cambia para siempre: la nueva manera de usar apps en el coche de manera más segura y completa

Aunque Android Auto puede tener los días contados, después de que varios fabricantes ya estén preparándose para eliminar el soporte de la conexión con el móvil en sus coches para forzar el uso de sus propios sistemas, eso no significa que vaya a morir sin pelear.

Google sigue apostando por Android Auto, y al final, da igual lo que quieran los fabricantes; la polémica de los controles táctiles y la vuelta de los botones físicos a los coches demuestran que los conductores saben muy bien lo que quieren, y pueden forzar a las marcas a cancelar sus planes.

Nuevas funciones como la que hoy ha descubierto Android Authority pueden ayudar a hacer de Android Auto una funcionalidad imprescindible para todos los nuevos coches, porque puede cambiar completamente la manera en la que usamos las apps.

Y es que Android Auto por fin va adoptar los widgets en la pantalla de inicio; en efecto, una funcionalidad que ya hace muchos años que estaba disponible en los móviles Android, y que ahora podremos usar en la pantalla táctil del coche.

La nueva funcionalidad ha sido descubierta con el nombre código "Earth" ("Tierra" en inglés) y aunque sigue en desarrollo, ya está lo suficientemente avanzada como para ser activada por la fuerza modificando la última versión beta de la app de Android Auto.

Widget de Google Calendar en Android Auto Android Authority El Androide Libre

Los widgets en Android Auto funcionan de manera diferente a Android y otros sistemas, algo que tiene sentido por las limitaciones de espacio de la pantalla táctil del coche y las consideraciones sobre la seguridad vial.

Por ejemplo, no queremos una pantalla llena de widgets, en otras palabras, llena de distracciones que puedan llamar demasiado la atención mientras conducimos; por eso, Google ha impuesto algunas limitaciones.

Para empezar, sólo será posible tener un widget a la vez en la pantalla, y en vez de aparecer flotando en la pantalla de inicio, básicamente dividirá la pantalla en dos y ocupará un espacio dedicado.

Widget de Spotify en Android Auto Android Authority El Androide Libre

El widget ocupará aproximadamente entre un 35% y un 40% de la pantalla en el lado izquierdo, mientras que la pantalla principal ocupa el lado derecho, el 60% o 65% restante dependiendo del widget.

En otras palabras, es una manera de tener multitarea en Android Auto, ya que podemos tener una app abierta y al mismo tiempo, un widget en un lado de la pantalla que muestre información o que nos permita acceder a funciones importantes.

Por ejemplo, las primeras capturas muestran que podemos tener Google Maps abierto y al mismo tiempo tener el widget de Spotify siempre disponible a la izquierda, con los controles de reproducción fácilmente accesibles y la imagen de la carátula del disco.

Otros widgets disponibles son los de Google Calendar, que muestra la vista del mes y los eventos de cada día, además del widget del reloj para abrir un cronómetro o el widget de Gemini para acceder a sus funciones rápidamente.

Los widgets de Android Auto son exactamente los mismos que podemos usar en nuestro móvil Android, aunque no todos parecen funcionar correctamente; es posible que esto sea porque la función aún está en desarrollo, o por limitaciones propias del sistema.

Widget de la app del Tiempo de Pixel en Android Auto Android Authority El Androide Libre

Por ejemplo, si pulsamos la carátula en el widget de Spotify, no se abrirá la app para mostrar el álbum como ocurre en el móvil, sino que aparecerá un mensaje de error. De la misma manera, los widgets diseñados para una vista horizontal no se adaptan bien al espacio disponible.

En cambio, otros widgets parecen funcionar muy bien e incluso es posible que ya hayan sido adaptados para Android Auto; por ejemplo, el widget de la app del Tiempo de Pixel funciona muy bien, mostrando información meteorológica en tiempo real.

Es obvio que aún queda un poco para que esta funcionalidad llegue a todos los conductores, ya que Google tiene que limar muchas asperezas y asegurar la compatibilidad de todos los widgets en la medida de lo posible; pero cuando finalmente sea lanzada, esta novedad tiene el potencial de ser de gran ayuda, manteniendo información o funciones útiles siempre a la vista.