Adiós a las tiendas online con ChatGPT: llega la revolución del comercio conversacional tras el acuerdo de OpenAI y PayPal

Se habla mucho sobre la incapacidad de monetizar los negocios basados en IA generativa, pero después de atrapar a medio planeta, empiezan con iniciativas como la de OpenAI y PayPal para llevar los pagos a ChatGPT.

OpenAI y PayPal han unido fuerzas para permitir que los usuarios de ChatGPT hagan pagos directamente desde el chat a través de PayPal.

La integración está diseñada bajo el Agentic Commerce Protocol (ACP) de Google y al que PayPal da soporte. Los pagos con tarjeta también serán gestionados por el propio API de PayPal.

En 2026, productos de "decenas de millones de comerciantes" se podrán buscar y estarán disponibles directamente para su compra desde ChatGPT, según se puede leer desde el anuncio de PayPal.

Los comercios no tendrán que realizar ninguna integración técnica adicional. PayPal se encargará de procesar y verificar los pagos en segundo plano, y el registro del comerciante se hace disponible de inmediato.

La inclusión de PayPal Wallet en ChatGPT, según The Decoder, incluye servicios posteriores a la compra como el seguimiento y la resolución de disputas.

Es el siguiente paso que da OpenAI tras la integración el mes pasado del checkout directamente en el chat para las compras en Etsy, y el soporte a más de un millón de comerciantes de Shopify.

ChatGPT se transforma en un marketplace

Aunque lo anunciado hace unas horas es de una enorme dimensión, ya que implica que se puede usar tanto la tarjeta de débito o crédito al igual que PayPal para comprar directamente en la app de ChatGPT.

Por lo que ChatGPT se convierte en un nuevo canal de compras al igual que puede ser Amazon o cualquier tienda online, pero con el gran extra de la conversación natural de la IA a lo que podría denominarse como la revolución del comercio conversacional.

Los pagos con PayPal en ChatGPT

Y para OpenAI significa abrirse a la monetización por comisiones de transacciones hechas a través de su chatbot con IA que actualmente cuenta con más de 800 millones de usuarios activos semanales.

Al igual que le dará una ventaja competitiva brutal al acceder a patrones de consumo de millones de usuarios que, en vez de comprar en Amazon u otra tienda, lo harían a través de la conversación natural.

Supone pasar del paradigma del cliente actual en una tienda online, que "busca, compara y compra", al modelo conversacional integrado de "pregunto y compro".

Habrá que ver cómo afecta el acuerdo de PayPal y ChatGPT al gigante de las compras online como Amazon, ya que se va a encontrar frente a una tesitura que antes hubiera sido impensable.

ChatGPT se convierte en un canal directo entre comerciante y usuario como intermediario, al igual que lo es Amazon a través de su tienda online.

Y es el ejemplo a seguir por Anthropic, Google y otras compañías con LLMs para monetizar una unidad de negocio que se ha expandido sin saber su límite, pero que ha sembrado muchas dudas sobre su capacidad de recuperar con beneficios las ingentes inversiones de capital hechas.