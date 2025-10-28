Android Auto tiene los días contados: los fabricantes empiezan a eliminar el soporte para conectar el móvil al coche

Android Auto se ha convertido en un elemento imprescindible para millones de conductores, que quieren usar sus apps favoritas en el coche, como Google Maps para la navegación, Spotify para escuchar música, o Waze para comprobar el estado de la carretera.

Sin embargo, los fabricantes no son tan entusiastas como los usuarios. Las grandes marcas ven en Android Auto y Apple Carplay una molestia que quieren eliminar como sea; y estas intenciones ya se les están "escapando" en declaraciones públicas.

La polémica empezó con una entrevista de The Verge a Mary Barra, CEO de General Motors (GM), uno de los mayores fabricantes de coches del mundo y propietaria de marcas estadounidenses míticas como Chevrolet o Cadillac.

Una de las declaraciones más impactantes de esta entrevista fue la intención de GM de acabar con el soporte de Android Auto y Apple CarPlay, tanto en los coches eléctricos como ya había anunciado, como en los modelos con motor de combustión.

El objetivo de GM es que todos los conductores utilicen su nueva plataforma de software, basada en hardware de nueva generación y que será estrenada en el próximo Cadillac Escalade IQ en el 2028.

Tal vez previendo la reacción que iba a tener esta decisión, Barra aprovechó la entrevista para anunciar la integración de Google Gemini en esta nueva plataforma, además de acceso a algunas de las apps más populares de Google y soporte de apps de Apple como Apple Wallet.

Interior del Chevrolet Equinox General Motors El Androide Libre

La lógica de Barra es que, si ya tenemos lo que queremos en el sistema del coche, no necesitaremos conectar nuestro smartphone al coche, repitiendo el mensaje de que sistemas como Android Auto son inseguros porque provocan más distracciones.

Sin embargo, esas promesas hicieron poco para calmar los ánimos y los miedos de los consumidores, hasta el punto de que pocos días después, un representante de GM tuvo que contactar con los medios para "aclarar" las palabras de su CEO.

GM, en realidad, no va a retirar Android Auto ni Apple CarPlay de sus coches, al menos no por el momento; aunque Barra pareció asociar el fin de soporte de estas plataformas con la llegada del Escalade IQ, en realidad el proceso será más largo y seguirán estando disponibles durante "el futuro previsible".

Esta polémica no sólo ha dejado en evidencia las verdaderas intenciones de GM, sino de toda la industria; y es que cada vez más fabricantes están apostando por la creación de una plataforma propia que no dependa ni de Google ni de Apple.

Interior del Cadillac Escalade 2025 General Motors El Androide Libre

La motivación tras este cambio es obvia: en un mundo en el que la recopilación de datos de los usuarios es más importante que nunca con la llegada de la IA, las marcas de coches tienen mucho que ganar.

Con una plataforma propia, estas compañías pueden ofrecer una experiencia más personalizada, con la que pueden obtener más datos de uso y a su vez, ofrecer anuncios y acceso a productos para fidelizar aún más al cliente.

Un sistema estandarizado, que es igual en todos los coches como es Android Auto, es justo lo que no quieren, especialmente si Google es la que se termina quedando los datos de sus conductores.

No es que los fabricantes se hayan dado cuenta de esto por sí solos: como en muchas cosas, Tesla tiene buena parte de culpa de este cambio. La compañía de Elon Musk fue una de las pocas que se atrevió a ofrecer coches sin Android Auto ni CarPlay, y aunque ha recibido críticas por ello, eso no parece haber afectado a sus ventas, ni siquiera entre conductores amantes de la tecnología.