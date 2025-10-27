El OnePlus 15 y Ace 6 son oficiales: masivas baterías, pantallas a 165 Hz y con nuevo diseño más compacto

Que Samsung lance un poco más tarde su nueva serie Galaxy S26 va a permitir que los usuarios mediten mejor su compra ante la llegada del OnePlus 15, con su masiva batería, o del mismo OnePlus Ace 6 (en España será el 15R).

Hace minutos se han presentado el OnePlus 15 y el Ace 6 en China para que en unas pocas semanas, justo en noviembre, se haga el lanzamiento internacional de ambos.

Los dos se caracterizan por sus masivas e impresionantes baterías y pantallas con tasa de refresco de 165 Hz que sabrán apreciar muy bien los gamers que usan el móvil para jugar.

El OnePlus 15 se caracteriza por su nuevo diseño plano tanto en el frontal como en la trasera, por lo que dice adiós a la pantalla curva en las cuatro esquinas.

Se ha reducido el tamaño de su pantalla que pasa de las 6,82 pulgadas QHD a 120 Hz a una de 6,78 pulgadas con resolución FHD+ con tasa de refresco de 165 Hz. Se pierde resolución, pero se gana fluidez.

OnePlus 15 OnePlus

Estrena un nuevo panel BOE X3 con tecnología OLED y en el frontal los biseles se han reducido a 1,15 mm en todos los laterales. Es un teléfono móvil más compacto que el anterior OnePlus 13.

Hay más cambios y esta vez es en el sistema de cámaras que se caracteriza por una principal de 50 Mpx con un sensor más pequeño (1/1.56 pulgadas contra 1/1.4"), y el telefoto periscopio de 50 Mpx es una unidad de 3.5 aumentos y lente de retrato de 85 mm.

OnePlus 15 GSMArena

La tercera cámara es una ultra gran angular de 50 Mpx con apertura F/2.0 y 16 mm. Termina de definir la fotografía del OnePlus su cámara para selfies de 32 Mpx.

En sus entrañas se encuentra el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 que fue presentado hace semanas por Qualcomm y que será el protagonista de los mejores móviles del año que viene.

La batería es de 7.300 mAh con carga rápida de 120 W por cable y 50 W inalámbrica, así que en este sentido pocos modelos flagship podrán enfrentarse al de OnePlus.

El OnePlus Ace 6

El sucesor del Ace 6 en China, según GSMArena, se dirige a su debut global como el OnePlus 15R y se distingue por su chip Snapdragon 8 Elite Extreme Edition con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas FHD+.

OnePlus Ace 6 OnePlus

Ofrece tasa de refresco de 165 Hz al igual que el OnePlus 15, pero en las cámaras se queda con un sistema dual: una principal de 50 Mpx y una ultra gran angular de 8 Mpx. En el frontal monta una de 16 Mpx.

La batería de este modelo es incluso mayor: 7.800 mAh y sí que cuenta con carga de 120 W por cable, aunque por el camino se deja la inalámbrica.

El OnePlus 15 se podrá adquirir mañana en China a través de la web y del OnePlus Ace 6 se desconoce su disponibilidad. Estos son los precios con los que se lanza en China: