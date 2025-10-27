El Nothing Phone (3a) Lite es oficial: así será el primer smartphone de gama de entrada de la historia de la compañía

Desde su nacimiento, Nothing se ha centrado en ofrecer smartphones originales con diseños únicos y 'hardware' a la altura; como resultado, todos sus modelos pertenecen a las gamas medias y altas, con precios competitivos pero que no están al alcance de todo el mundo.

Con el nuevo Nothing Phone (3a) Lite, la marca se va a adentrar en un mercado diferente; según el anuncio publicado por la compañía esta mañana, este será su primer smartphone de gama de entrada.

Aunque los detalles del nuevo smartphone son escasos, no tendremos que esperar mucho para conocerlos: el lanzamiento se ha confirmado para el próximo miércoles 29 de octubre, a las 14:00h.

Como es habitual en la marca Nothing, el anuncio del nuevo dispositivo viene acompañado de una imagen de la que se puede sacar poco, pero que confirma que el precio más bajo no supondrá decir adiós al estilo y el diseño característico de la marca.

Además, la marca ha publicado un vídeo en redes sociales en el que se muestra uno de los detalles originales de este dispositivo: una luz que confirma el uso del sistema Glyph para mostrar avisos al usuario, por ejemplo, si ha recibido una notificación.

El Nothing Phone (3a) Lite ya había sido rumoreado en las últimas semanas, pero no ha sido hasta recientemente que su existencia ha quedado más clara gracias a nuevas filtraciones que revelan un poco más del dispositivo.

Como era de esperar teniendo en cuenta su nombre, el Nothing Phone (3a) Lite será una versión más reducida del Nothing Phone (3a) lanzado en España el pasado mes de marzo y que estrenó la gama, adelantándose al Nothing Phone (3) lanzado en julio.

Según las filtraciones, el Phone (3a) Lite estaría basado en un procesador Dimensity 7300, acompañado de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno; sólo estaría disponible en esta configuración de memoria.

Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT.



El precio también se ha filtrado, aunque dependerá en buena medida del país; en algunos mercado puede partir de los 239,99 euros, mientras que en otros partirá de los 249,99 euros. Sin embargo, Nothing no ha confirmado ninguno de estos datos, por lo que las cosas pueden cambiar con el lanzamiento final.

Lo importante es que, con el Nothing Phone (3a) Lite, la compañía va a cubrir más terreno en el mercado, ofreciendo alternativas en un mayor rango de precios que debería atraer a más consumidores.

Sin embargo, será interesante ver cómo compite el Nothing Phone (3a) Lite con la gama de CMF, la marca de productos de entrada de Nothing que también cuenta con sus propios smartphones.

En concreto, el CMF Phone 2 Pro que fue lanzado el pasado mes de mayo probablemente ocupa el mismo espacio que este Nothing Phone (3a) Lite y tendrán precios similares; puede que elegir uno u otro sea una cuestión de estética o añadidos.