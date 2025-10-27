Google cambia Fitbit para siempre con Gemini: conversa con tu entrenador personal IA sobre tu salud y progresos

El Pixel Watch 4 es uno de los relojes que forma parte de la nueva experiencia de bienestar personalizado de Google al transformar Fitbit y llevar la conversación natural de Gemini para que nos guíe en el fitness, la salud y el sueño.

El objetivo de Google es aprovechar los modelos de IA y Gemini para ofrecer un entrenador personal al usuario al igual que pueden tener los atletas con un equipo que da soporte y mejora su progreso deportivo.

El entrenador personal de Fitbit se convierte en un experto en fitness, en un especialista en materia del sueño y en un asesor de salud y bienestar personal.

Para acceder al nuevo Fitbit a través del previo Coach en Android (llegará también a iOS), hace falta una suscripción premium a Fitbit con un wearable Fitbit moderno, un tracker o un reloj Pixel Watch.

Google comenzará con el despliegue del Previo Público de Fitbit Coach mañana mismo y a lo largo de la próxima semana en Estados Unidos. El lanzamiento de la versión final y completa comenzará en algún momento de 2026.

El Coach con Gemini

Con el Coach potenciado por Gemini, la app Fitbit ha sido rediseñada completamente. Hay una pestaña de "Hoy" con cuatro métricas en la parte superior que se pueden personalizar, pero con un diseño más compacto.

Se puede acceder al entrenador personal desde el botón flotante "Pregunta al entrenador". Abre una interfaz de chat con un histórico en la esquina superior derecha para acceder a conversaciones anteriores.

Nuevo Fitbit 9to5Google

Todo detalle que introduzcamos será guardado, según 9to5Google, mientras el entrenador crea gráficas y visuales de todo tipo para mostrar progreso en la actividad física.

Los tres expertos de Fitbit

El primero de los tres entrenadores es el de Fitness que permite crear un plan personalizado que ofrece sugerencias de ejercicios y métricas objetivo.

En unos cinco o 10 minutos a través del chat podremos definir todo como objetivos, preferencias y el equipo que usamos para realizar running o cualquier otro deporte.

Los ejercicios sugeridos se irán actualizando según los datos en tiempo real que se recogen, cómo va la semana, posibles lesiones e incluso si hemos salido tarde del trabajo.

Las métricas objetivos sugeridas por Fitbit 9to5Google

Todo a través del lenguaje natural con la IA de Gemini: "Crea una serie de ejercicios de 30 minutos que pueda hacer en la habitación del hotel" o "¿Cuáles son los mejores ejercicios para mejorar los bíceps?".

El experto en sueño, con su propia pestaña como la de Fitness, utiliza algoritmos de sueño y etapas más precisos. Fitbit se encargará de dar resúmenes diarios e identificar los patrones de sueño para mejorarlos.

El lenguaje natural de Gemini sigue siendo el protagonista en todas las consultas que hagamos: "¿Por qué me sentí cansado cuando me levanté?" o "¿Mi carga de cardio está impactando en mi calidad de sueño?".

El especialista en bienestar y salud es la última pestaña con una serie de gráficas: índice de respiración, oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca en reposo, variabilidad de la frecuencia cardíaca y de la temperatura de la piel.

Otras métricas se encargan de dar datos sobre peso, corazón, respiración y temperatura, al igual que podemos usar la conversación con la IA de Google: "¿Cuántas proteínas debería comer?" o "¿Qué es la prediabetes y cuáles son las señales de alerta?".