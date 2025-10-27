Amazfit lanza en España la versión compacta de su reloj deportivo dedicado a la montaña, el T-Rex 3 Pro

Los relojes deportivos de montaña como el Amazfit T-Rex 3 Pro suelen ser de grandes dimensiones, así que una versión de 44 m se convierte en un wearable bien atractivo.

Desde este sábado pasado se puede comprar el nuevo Amazfit T-Rex 3 Pro de 44 mm en España por 399,90 euros en la variante de color negro-dorado. La variante ártico-dorado llegará en la primera mitad de noviembre.

Las dos principales diferencias del modelo de 44 m residen en una pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas y una batería que alcanza los 17 días de uso típico frente a las 1,5 pulgadas y 25 días respectivamente del modelo de 48 mm.

Pesa menos con 46,8 g y tiene unas dimensiones de 44,8 x 44,8 x 13,2 mm comparado a los 52 g y 48 x 48 x 14 mm del modelo de 48 mm del T-Rex 3 Pro.

Es importante conocer estos detalles por un tipo de reloj que suele pesar bastante y tiene una pantalla y cuerpo de grandes dimensiones por su capacidad para resistir golpes y temperaturas extremas como el HUAWEI Watch Ultimate 2.

Amazfit T-Rex Pro 3 de 44 mm en ártico-dorado Amazfit

La baza de Amazfit en el T-Rex 3 Pro es jugar con titanio de grado 5 para ofrecer resistencia y que sea ligero frente a los relojes con diseños de acero inoxidable.

En el resto de especificaciones, ambos modelos son idénticos. Un detalle que sobresale en la renovación de la serie es su linterna LED incorporada (con modo SOS).

Amazfit T-Rex 3 Pro en negro-dorado Amazfit

Un reloj inteligente preparado para soportar temperaturas extremas desde los -30°C a +70°C, y que admite seis sistemas satelitales (incluye GPS y Galileo) con una antena circular polarizada dual para mejorar la recepción de señal más estable.

Brillo máximo de 3.000 nits en la pantalla, altavoz y micrófonos integrados para llamadas por Bluetooth y control por voz a través de Zepp Flow.

La batería llega hasta los 17 días con un uso típico y hasta 13 horas cuando se activa el modo entrenamiento con GPS y pantalla Always On Display.

Siendo un reloj dedicado al deporte en la montaña y la aventura, cuenta con más de 180 modos deportivos como cinta, trail running y más, o HYROX, una competición de fitness que es capaz de medir con tres modos exclusivos.

Varias pantallas en el Amazfit T-Rex 3 Pro Amazfit

Alertas meteorológicas, parámetros clave de salud incluso para inmersiones de hasta 45 metros y vistas de entrenamiento personalizable para completar su experiencia deportiva.

Tampoco hay que olvidarse de sus decenas de miles de mapas offline gratuitos (ciudades, topográficos y de pistas de esquí). Otra de las novedades de la renovación de la serie es la app Podcast, que da acceso gratuito a más de 4 millones de podcast.

En torno a la salud, el sensor PPG Biotracker 6.0 de nueva generación se encarga de medir la frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, carga de entrenamiento a corto y largo plazo, tiempo de recuperación, variabilidad de la frecuencia cardíaca y calidad de sueño.

BioCharge Energy Score es otra de las tecnologías de Amazfit para la salud que puntúa en tiempo real el estado del usuario según sus niveles de fatiga y recuperación.