El Samsung Galaxy S26 Ultra se filtra meses antes de su lanzamiento: un fabricante de fundas confirma novedades

En una de las filtraciones más flagrantes que hemos visto en mucho tiempo, un fabricante de fundas de móviles ha publicado fotografías del nuevo Galaxy S26 Ultra, posiblemente hasta cuatro meses antes de que Samsung lo presente.

La 'culpable' es Thinborne, una marca de carcasas que ha publicado detalles de su nuevo producto en su página oficial, diseñado para el futuro Galaxy S26 Ultra, que llama simplemente "S26 Ultra Case".

Hasta ahí nada raro, ya que es común que los fabricantes de fundas se preparen con antelación para los próximos lanzamientos; al fin y al cabo, deben estar preparados para los pedidos de los clientes el mismo día del lanzamiento.

Lo chocante es que Thinborne ha decidido publicar imágenes de su nuevo producto, evidentemente, montado en un Galaxy S26 Ultra, por lo que ha revelado prácticamente todos los detalles del diseño del dispositivo, además de algunas de sus novedades técnicas.

Por ejemplo, las fotografías confirman que el conjunto de cámaras del Galaxy S26 Ultra será más grande respecto al S25 Ultra actual, indicando una posible mejora en los sensores y las lentes.

Samsung Galaxy S26 Ultra con una funda no oficial Thinborne El Androide Libre

Aunque podríamos pensar que esto no es tan chocante, lo es porque inicialmente los rumores apuntaron a que Samsung iba a usar las mismas cámaras en toda la gama Galaxy S26; pero las últimas filtraciones publicadas recientemente ahora afirman que la compañía ha cambiado de opinión tras ver la reacción de los internautas a esos rumores.

La otra gran novedad que Thinborne ha filtrado es la compatibilidad completa con Qi2 y MagSafe. Recordemos que los Galaxy S25 ya adoptan el estándar de carga inalámbrica Qi2, pero no al completo porque no cuentan con imanes integrados y dependen de fundas especiales.

Con los Galaxy S26, Samsung adoptará el estándar completo Qi2, y eso supone la integración de imanes en la parte trasera del smartphone; y como consecuencia, los Galaxy S26 serán compatibles con accesorios MagSafe además de los nuevos Pixelsense y los que Samsung ya está desarrollando.

Retraso casi confirmado

Que el Galaxy S26 tenga tantas novedades puede resultar confuso para el lector de EL ESPAÑOL, ya que en su día nos hicimos eco de rumores que apuntaban a otra generación con pocos cambios en los Galaxy S26, más allá de una renovación de la gama con nuevos Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge y Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra con una funda no oficial Thinborne El Androide Libre

Sin embargo, las últimas informaciones procedentes de Corea del Sur ahora afirman que Samsung está trabajando a marchas forzadas para dar marcha atrás a esa decisión, tal vez motivado por los últimos lanzamientos de rivales directos como Apple y Xiaomi.

Ahora todo indica que Samsung ha cancelado el Galaxy S26 Edge y ha iniciado el desarrollo de un Galaxy S26+ que inicialmente no iba a lanzar; además, el Galaxy S26 Pro será renombrado al Galaxy S26 básico.

Sin embargo, la consecuencia directa de esto es que será muy difícil que Samsung llegue a tiempo para el lanzamiento previsto el próximo mes de enero; y que el lanzamiento de los Galaxy S26 se retrasará al menos hasta febrero, y posiblemente hasta marzo.

El desarrollo del Galaxy S26+ aún no ha terminado, así que la producción en masa no puede dar inicio; Samsung intentará compensar iniciando primero la producción de los Galaxy S26 Ultra y Galaxy S26, dejando el Galaxy S26+ para el final, pero aún así los plazos no son suficientes.