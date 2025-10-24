Revolución en los móviles de gama media: el nuevo procesador de Qualcomm es un enorme salto en potencia

Puede que los smartphones de gama alta que usan procesadores como el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 sean los más llamativos y los que ocupan más titulares, pero en cuestión de ventas, la gama media sigue siendo la reina.

De ahí la importancia del anuncio de hoy del nuevo Snapdragon 6s Gen 4, un procesador dirigido a esos smartphones de gama media que ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento, características y precio.

Lo interesante es que esta generación representa un gran salto de potencia respecto a la anterior, lo que puede acercar la gama media y la gama alta de una manera que hace mucho tiempo que no veíamos.

La clave de este salto se encuentra en el proceso de fabricación. El Snapdragon 6s Gen 4 está basado en el nuevo proceso de 4 nm de Samsung, mientras que el Snapdragon 6s Gen 3 de la pasada generación aún dependía de TSMC y su viejo proceso de 6 nm.

De entrada, eso ya supone una mejora notable en eficiencia energética y mantenimiento de calor, que ya se hubiera traducido en un aumento de potencia 'gratis' sin necesidad de más cambios; pero los hay.

Y es que Qualcomm ha decidido empezar un nuevo camino con esta generación, con una configuración de núcleos completamente diferente que también ha permitido obtener soporte de nuevas tecnologías.

El Snapdragon 6s Gen 4 ahora está basado en cuatro núcleos de alto rendimiento Cortex A720 con una frecuencia máxima de 2,4 GHz, que vienen acompañados de cuatro núcleos de alta eficiencia, Cortex-A520 a una frecuencia máxima de 1,8 GHz.

Según Qualcomm, esto se traduce en un aumento de rendimiento de un 36% respecto a la pasada generación, todo un salto que debería notarse, especialmente en los smartphones a los que va dirigido este chip.

La GPU también ha recibido importantes cambios, ya que ahora es una Adreno 730 que ofrece una mejora de rendimiento en gráficos de hasta el 59%, además de compatibilidad con las últimas versiones de Vulkan y funciones para juegos como Variable Rate Shading (VRS).

La nueva GPU permite a Qualcomm añadir compatibilidad con pantallas con una frecuencia de actualización de 144 Hz, algo relativamente raro en la gama media y que ahora puede ser mucho más común.

De la misma manera, vamos a empezar a ver móviles de esta gama con hasta 12 GB de memoria RAM, porque esa es la cantidad máxima que soporta este nuevo procesador.

Otro aspecto que puede mejorar mucho es la fotografía. El Snapdragon 6s Gen 4 cuenta con el procesador de imagen Qualcomm Spectra, que soporta sensores de hasta 200 Mpx de resolución, además de grabación de vídeo a 2K y 30 fps.

Por lo demás, el Snapdragon 6s Gen 4 soporta algunos de los últimos estándares de conectividad como 5G, Bluetooth 5.4 con Snapdragon Sound, y Wi-Fi 6E, además de carga rápida Quick Charge 4+ para la batería.

Por el momento, Qualcomm no ha confirmado los primeros móviles que usarán el Snapdragon 6s Gen 4, pero se espera que las marcas habituales como Xiaomi, OPPO y realme sean de las primeras en aprovecharlo en dispositivos que llegarán en los próximos meses.