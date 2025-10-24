Las llamadas en Android cambian para siempre: personaliza cómo te verán cuando hagas o recibas una

Con la plena integración de Nano Banana en la que está ahora trabajando Google, ahora quiere mejorar exponencialmente las llamadas de teléfono con una novedad para las 'Calling Card' en Android.

En 2025, cualquier personalización que hagamos de nuestra propia tarjeta personal con fotos e información, queda simplemente para nosotros.

Solo se pueden personalizar las tarjetas de los contactos que tengamos en el teléfono para que así, cuando nos llamen, cambie esa pantalla con su foto y más.

Las Tarjetas de llamada de Google, que llegaron a primeros de año a Android, se inspiran en Contact Poster que fue introducido por Apple en iOS 17 en 2023.

Aunque la peor experiencia de las Tarjetas de llamada es su funcionamiento, ya que lo lógico es que si las personalizamos, los contactos que nos llamen puedan verlas en sus móviles.

La nueva opción de las tarjetas de llamadas de Android Android Authority

Es la gran diferencia ante Contact Poster de iOS: no hay forma de definir cómo aparecemos en dispositivos remotos, justo al revés que en un iPhone.

Es una importante diferencia que cambia totalmente la experiencia de llamadas, ya que en vez de ver un icono, el número de teléfono y poco más, aparecería nuestra foto e incluso alguna personalización que otra.

La personalización haría más agradable la llamada de un amigo, pareja o algún familiar. Y es por donde parece que van los tiros en la versión beta de la app Teléfono de Google.

Android Authority ha descubierto un nuevo ajuste en la Tarjeta de llamada que se describe por sí mismo: "Personaliza cómo aparecerás cuando hagas o recibas llamadas".

De momento, al pulsar el botón no se activa nada, pero presumiblemente la personalización sería similar a la que ya tenemos en Calling Cards para nuestros contactos.

Queda por ver cómo funcionará esta personalización, sobre todo por el conflicto que se puede crear entre la tarjeta que hemos personalizado nosotros y la del contacto que personalizó la nuestra.

Lo que puede parecer como un pequeño detalle, puede cambiar las interacciones diarias que se hagan en las llamadas, ya que cambiar nuestra foto podría ser incluso tema de conversación, o por qué no, que Google nos dejase en el futuro personalizar la tarjeta para ciertos contactos como la pareja.

Hay muchas posibilidades y ya estamos esperando a saber más sobre esta nueva posibilidad de personalizar la tarjeta de contacto para que le aparezca al contacto que nos llama.