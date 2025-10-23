Strava retira la demanda contra Garmin por uso de patentes que buscaba impedir la venta de algunos de sus relojes

El binomio Garmin y Strava parecía inmutable hasta que hace unas semanas empezaron los litigios entre ambos y ahora la segunda ha retirado la demanda impuesta a la primera por presunta infracción de patente.

Strava ha retirado la demanda contra Garmin según The Verge, y de momento no ha dado ninguna razón para la retirada voluntaria, aunque una fuente interna ha dicho: "Garmin no iba a pestañear".

Parece ser que el enfrentamiento entre ambos, aparte de no tener sentido por haber colaborado desde hace años de forma conjunta, iba a acarrear más problemas que beneficios.

Precisamente Suunto también demandó a Garmin en la misma semana que Strava por presunta infracción de cinco patentes relacionadas con sus relojes deportivos, aunque es un caso muy distinto al de la red social dedicada al deporte.

Que parece más bien centrado sobre todo en generar beneficios en un caso que ha puesto en pie de guerra a ambos y que ha generado bastante rechazo por parte de los seguidores de Garmin frente a Strava.

El hecho es que Strava habría calculado mal sus movimientos y la posición firme de Garmin ha conseguido pararle los pies de alguna manera.

Si Garmin hubiera decidido llegar a un acuerdo, habría enviado el mensaje al resto de empresas de que de alguna forma sería el momento propicio para demandarla, como un momento de debilidad de la marca estadounidense de relojes.

Su jugada de forzar a Strava de que presente la retirada voluntaria del caso ha conseguido enviar un mensaje al resto: "Vamos a explicarte cómo vamos a desmembrarte de forma sistemática y legal, de la manera más dolorosa posible para tu empresa, a menos que retires esta demanda".

Así se recoge desde The Verge para dejar bien claro que el segmento del deporte se encuentra en un momento de máxima competitividad y con unos datos de uso de Strava que tampoco dejan en muy buena posición a Garmin frente a Apple.

El año pasado, los Apple Watch sobrepasaron por primera vez a los de Garmin en porcentaje de usuarios que utilizan Strava para subir sus sesiones de running.

Cada uno juega sus cartas y si Garmin es conocida por ofrecer los mejores relojes premium para ciertas prácticas deportivas como el running, Strava es la red social por excelencia para subir nuestras sesiones y compartirlas con amigos.

Todo queda en que las aguas vuelvan a su curso y el binomio Strava y Garmin sea más conocido por lo que aportan a los deportistas que por sus enfrentamientos por los heatmaps, o se apliquen las nuevas normas de marcas de Garmin.