Juegos gratis con tu suscripción a Amazon Prime: la revolución del nuevo Luna es oficial y llega a España con sorpresas
Amazon ha presentado la renovación de Luna, su servicio de juegos en la nube que ahora viene incluido con Prime e incluye juegos para móvil.
Si tenemos una suscripción a Amazon Prime, tenemos acceso a muchas ventajas más allá de los envíos gratuitos y de Prime Video; ahora, se suma otro servicio gratuito a la lista, que hasta ahora era una suscripción aparte.
Hablamos de Amazon Luna, el servicio de juegos en la nube que ahora se ha integrado completamente en Prime, al mismo tiempo que ha renovado su propuesta ofreciendo ahora más juegos sociales y que se controlan con el móvil.
Se trata de una revolución que tal vez era necesaria, porque hasta ahora Amazon Luna ha tenido dificultades para enfrentarse a alternativas más populares como Xbox Game Pass; y la buena noticia es que Amazon no parece haber hecho sacrificios en esta nueva versión de Luna.
Para empezar, Luna Standard, el nuevo servicio de juegos en la nube, ahora viene incluido con la suscripción de Prime; eso significa que tenemos acceso a aproximadamente 50 videojuegos que podemos jugar en una variedad de dispositivos, siempre y cuando tengamos conexión a Internet.
Entre los títulos disponibles con esta suscripción gratuita para usuarios de Prime se encuentran Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II y TopSpin 2K25, junto con una selección de juegos populares.
Estos juegos no se ejecutan en nuestro dispositivo, sino en los servidores de Amazon, y por eso es posible jugar a títulos que son exclusivos de consola o necesitan un ordenador potente. El único requisito es contar con un mando de juegos o con teclado y ratón, dependiendo del juego, y un navegador web compatible como Google Chrome.
Aproximadamente 25 de estos juegos forman parte de GameNight, una nueva plataforma de juegos sociales diseñados para ser controlados con el smartphone; la idea es que varios amigos o familiares nos conectemos al mismo tiempo escaneando un código QR en nuestro propio móvil para controlar a nuestro personaje.
Entre los juegos disponibles en esta sección se encuentran títulos orientados al multijugador, como Angry Birds Flock Party, Draw & Guess y The Jackbox Party Pack 9, además de adaptaciones de juegos de mesa como Ticket to Ride, Clue o Exploding Kittens 2.
Pero tal vez el juego que más llama la atención es Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg; diseñado en exclusiva para GameNight, este título ha sido desarrollado usando inteligencia artificial para dar voz al personaje principal, una caricatura del popular rapero Snoop Dogg.
El "Juez Snoop Dogg" será el presentador de un juego social en el que cada jugador tendrá que inventar historias y personajes para defender su inocencia en diferentes casos, todo usando la voz.
Amazon también ha presentado Luna Premium, una suscripción opcional de 9,99 euros al mes que sustituye a Luna+, que ofrece acceso a más juegos modernos como EA SPORTS FC 25, Star Wars: Jedi Survivor y Batman: Arkham Knight.
Por último, Amazon ha anunciado la integración de Prime Gaming dentro de Amazon Luna, que de esta manera se convertirá en la única plataforma de videojuegos de la compañía.
Prime Gaming es de esas ventajas de Prime que mucha gente no conoce, y que además de acceso a juegos en la nube permitía reclamar códigos de juegos de ordenador gratis en plataformas como Epic, GOG y la propia app de Amazon.
Afortunadamente, esta ventaja se mantiene y sigue siendo posible obtener muchos juegos clásicos y modernos de manera completamente gratuita, simplemente con acceder a la nueva página de Amazon Luna.
El nuevo Amazon Luna ya está disponible en España a través de su página oficial, además de en 13 países más, con Amazon prometiendo una expansión de la disponibilidad a más países con Prime.