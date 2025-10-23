Instala esta actualización de Windows 11 ahora mismo: si no lo haces, puedes perder tu ordenador si le pasa algo

Este mes, Microsoft presentó sus planes de futuro de Windows 11 y su apuesta por la inteligencia artificial; absolutamente todas las novedades presentadas tenían algo que ver con esta tecnología, para bien o para mal.

Como parte de esta estrategia, a principios de octubre Microsoft lanzó una nueva versión de Windows 11, 25H2, que prepara el sistema para estas novedades. Lamentablemente, esta actualización también trajo algo más grave y molesto que Copilot.

Se trata de un 'bug' que, si nos lo encontramos, puede bloquear completamente la recuperación del sistema operativo y evitar su reparación. En concreto, el problema fue descubierto por WindowsLatest en el Windows Recovery Environment, también conocido como WinRE; y el 'bug' hace que sea imposible usarlo ni con el teclado ni con el ratón, bloqueando completamente su funcionamiento.

WinRE es el programa que se abre automáticamente cuando Windows 11 sufre un fallo crítico y no funciona correctamente; aunque también podemos iniciarlo entrando en la Configuración de Windows 11, en "Sistema" y en "Recuperación", donde aparece como "Inicio avanzado".

Si recientemente hemos sufrido uno de los famosos 'pantallazos azules' en Windows 11, es muy probable que hayamos visto la pantalla de WinRE a continuación, cuando el sistema se da cuenta de que ha ocurrido algo grave y que puede que sea necesario arreglarlo.

El Entorno de Recuperación de Windows, o WinRE Microsoft El Androide Libre

Desde este entorno, es posible acceder a una serie de herramientas de recuperación de Windows 11, incluyendo la reparación del arranque, la configuración de elementos clave, o incluso la recuperación desde una copia de seguridad.

En otras palabras, WinRE es una de las partes más importantes del sistema operativo, porque puede ser la única salvación de nuestro ordenador y de los archivos y programas que tengamos en el almacenamiento. Es justo lo que no quieres que se rompa, pero eso es lo que ha ocurrido.

El fallo fue confirmado por Microsoft poco después de haber sido descubierto, y una semana después ya tiene solución; la compañía ha anunciado el lanzamiento de una nueva actualización para Windows 11 que incluye el parche necesario para el 'bug'.

La nueva actualización ya está llegando a todos los ordenadores con Windows 11, tanto los que tengan la actualización de octubre (25H2) como los que no (24H2); en concreto, se trata de la actualización KB5070773.

Inicialmente, esta actualización aparece como opcional dentro de Windows Update, y no se instala hasta que el usuario pulsa en el botón "Descargar e instalar"; sin embargo, Microsoft ya ha adelantado que esta actualización será obligatoria para todos los usuarios y se instalará de manera automática.

Además, Microsoft ha compartido un truco para recuperar Windows 11 en caso de que ya hayamos instalado la actualización de octubre y no podamos usar WinRE. Aunque los teclados y ratones conectados por USB no funcionan por culpa del 'bug', el resto de las interfaces no sufren el mismo problema.

Eso significa que podemos usar una pantalla táctil, si nuestro portátil la tiene, para usar WinRE y acceder a las funciones que necesitamos. Otra opción es usar un teclado conectado por PS/2, la antigua conexión para periféricos que aún está disponible en algunas placas base actuales. Por último, si no tenemos ninguna de esas opciones, Microsoft recomienda crear una unidad USB de recuperación con Windows 11 para recuperar el sistema.