Lo nuevo de Casio para España es una genialidad: un anillo que recupera uno de los relojes más icónicos de la marca

Casio, la marca más conocida por sus relojes digitales, ha encontrado un verdadero filón expandiendo su gama de productos. El primer anillo de Casio fue uno de los productos estrella del 2024 por su estilo y originalidad, y ahora llega otro modelo a España.

Sin embargo, en esta ocasión el dispositivo que llega a España es muy diferente, un "autohomenaje" a uno de los productos más famosos de Casio y uno de los que asociamos inmediatamente con la marca.

En efecto, el nuevo G-SHOCK Nano, como indica su nombre, es una versión en miniatura del clásico reloj digital G-SHOCK de Casio, concretamente del modelo DW-5600; de hecho, el nombre de este modelo es DW-5600-1 para quitar cualquier duda.

No es que haya dudas de la inspiración de este anillo; su diseño es idéntico al DW-5600, hasta el punto de que si ponemos dos fotografías de ambos dispositivos una al lado de la otra es poco probable que encontremos la diferencia.

Casio se ha preocupado de adaptar todos los detalles del clásico reloj digital a un formato diminuto, con un tamaño de apenas 23,4 x 20 x 7,5 mm, aproximadamente una décima parte del tamaño del G-SHOCK DW-5600 original.

Casio G-SHOCK Nano junto al G-SHOCK original Casio El Androide Libre

Eso incluye una pequeña pantalla LCD para mostrar la hora completa, incluyendo horas, minutos y segundos, y otras funciones relacionadas con el reloj como hora dual, cronómetro y calendario automático.

Por si fuera poco, la pantalla está retroiluminada con una luz suave para poder ver la hora de noche sin molestar; la luz se puede programar para que brille a horas programadas por el usuario.

Construcción interna del Casio G-SHOCK Nano Casio El Androide Libre

En efecto, esto no es un juguete o una maqueta en miniatura, es una réplica funcional en el tamaño de un anillo que podemos usar como sustituto de un reloj digital.

La compañía lo presenta como un artículo coleccionable pero completamente usable durante el día a día al conservar la funcionalidad de un reloj digital. Eso también significa que los botones laterales son funcionales para poder acceder a las diferentes funciones del reloj.

Casio G-SHOCK Nano Casio El Androide Libre

Hay que aclarar que no estamos ante un anillo inteligente como el Oura Ring o el Galaxy Ring, y por lo tanto, el G-SHOCK Nano no es capaz de obtener datos relacionados con nuestra salud. Es un 'simple' reloj y cumplirá tus necesidades si eso es lo que buscas.

Por supuesto, la nostalgia y la estética tienen mucho peso en un dispositivo como este, y por eso, Casio ha adoptado materiales resistentes, con un cuerpo y una correa ajustable al grosor de nuestro dedo fabricados en resina resistente con base biológica para reducir el impacto medioambiental.

Eso también significa que el G-SHOCK Nano hace honor a su nombre con una gran resistencia a golpes; incluso es capaz de soportar presiones de hasta 200 metros bajo el agua, por lo que podemos usarlo en la playa y para bucear sin problemas.

El Casio G-SHOCK Nano estará disponible "próximamente" en España en tres colores: negro, amarillo y rojo, con un precio de 99,90 euros; aunque no se ha confirmado la fecha de lanzamiento, ya es posible inscribirse para recibir el aviso.