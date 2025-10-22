La linterna de tu móvil va a cambiar para siempre: este es el nuevo control con el que podrás variar su potencia

El reciente lanzamiento de Android 16 no significa que no vayamos a recibir novedades notables en los próximos meses; al fin y al cabo, el desarrollo de Android ha cambiado enormemente en el último año.

Una de las consecuencias de este cambio es que, a partir de ahora, vamos a recibir más actualizaciones en nuestros dispositivos Android, y con más novedades importantes más allá de algunos 'bugs' arreglados.

Un buen ejemplo es la última novedad descubierta por Android Authority en la última versión en desarrollo de Android 16 QPR3, cuyo lanzamiento se espera para el próximo mes de marzo.

Esta actualización traerá una nueva interfaz para la linterna, que ofrecerá un mayor control sobre la potencia y luminosidad de este accesorio en vez de simplemente encenderla y apagarla como sólo es posible hasta ahora.

La linterna es de esas cosas que tienen todos los smartphones, pero que tal vez no está siendo del todo aprovechada. En la mayoría de las ocasiones, es útil sólo para tomar fotografías nocturnas, aunque también puede ser una gran ayuda si se nos ha ido la luz.

Sin embargo, el sistema operativo no ofrece una manera de controlar la linterna de manera precisa; Android sólo ofrece un control de encendido y apagado disponible tanto como un atajo desde los ajustes rápidos, como un atajo en la pantalla de bloqueo.

Nueva interfaz de la linterna en Android Android Authority El Androide Libre

Ahora, Google está trabajando en una nueva interfaz que permitirá ajustar la potencia de la linterna a nuestro gusto y según nuestras necesidades. Aparecerá si mantenemos pulsado el atajo de linterna en los ajustes rápidos.

El nuevo menú muestra la ilustración de una linterna y de la luz que emite, además de una línea recta; podemos mover esa línea para ajustar el brillo de la luz al nivel que queramos.

Por ejemplo, si no queremos molestar y sólo necesitamos una luz tenue que nos ayude a ver por dónde vamos, podemos bajar la luz casi al mínimo; o si realmente necesitamos la máxima potencia disponible, podemos conseguirla. También tenemos un botón para apagar la linterna completamente.

Esta es de esas novedades pequeñas que pueden ser verdaderamente útiles en nuestro día a día, y parece mentira que hasta ahora Google no haya pensado en implementarla directamente en Android.

En realidad, ya existen trucos para ajustar la intensidad de la linterna, normalmente usando aplicaciones de terceros; además, algunos fabricantes como Samsung o Xiaomi ya incluyen esta opción en sus capas de personalización correspondientes.

Pero al añadir esta función directamente a Android, Google se asegura de que estará disponible en todos los dispositivos sin importar la marca, especialmente en sus propios Pixel.