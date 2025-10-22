Claude Desktop llega a España y reta a ChatGPT como una de las mejores apps de IA que puedes instalar en Windows y Mac

Tras las actualizaciones que llevó a cabo Anthropic la semana pasada, que incluían un nuevo modelo de IA, ahora ha hecho disponible Claude Desktop de forma general en Windows y Mac en España.

Se convierte en la tercera app nativa de escritorio que llega desde una empresa de inteligencia artificial generativa para ser una de las mejores alternativas que se puede tener en Windows o Mac, si no se quiere pasar por el navegador o por la propia de ChatGPT.

Lo mejor de una app como Claude Desktop en Windows es su acceso inmediato a través de una combinación de teclas. Si ChatGPT se inicia al momento con "ALT + Espacio", Claude Desktop lo hace con "Control + Alt + Espacio".

Aunque hay un rasgo que lo distingue de ChatGPT en Windows o Mac: emerge una barra flotante en la que se lee "¿En qué puedo ayudarte hoy?".

Introducimos la consulta que queramos hacer, y se abre la ventana de Claude Desktop con la experiencia de interfaz ya definida y conocida en su versión web o en las de apps para móviles.

La interfaz típica de Claude en Windows

Esta barra flotante no solo sirve para introducir directamente la consulta allí donde esté el puntero del ratón, sino que permite tomar una captura de pantalla para hacer una consulta sobre la misma.

Aunque esta experiencia en Windows no está disponible (o no he sido capaz de dar con ella), sí que se pueden soltar archivos o incluso en Mac compartir ventanas.

La captura de pantalla con la barra flotante de Claude en Mac Anthropic

En este sentido imita la experiencia vista en la app experimental de Gemini para Windows con una barra flotante para realizar todo tipo de tareas y que abriría a otra forma de usar un PC o portátil.

Sobre todo porque se podrían hacer búsquedas directas de lo que veamos en pantalla y así ahorrarnos la captura de pantalla para pegar con "Control + V" en la app de la IA como es en este caso de Claude Desktop.

Cómo descargar Claude para Windows o Mac

Claude Desktop ofrece la posibilidad de usar la tecla "Bloq Mayús" en Mac para pasar al modo de entrada de voz. Se pulsa, decimos en voz la consulta y al pulsarlo de nuevo envía la consulta a Claude.

Por lo demás, la experiencia común de Claude en la web o en las apps para móviles está disponible para conectar herramientas con los conectores (archivos locales, análisis de datos o automatizar tareas), agregar desde GitHub, usar un proyecto, cambiar de estilo, búsqueda web y cambiar entre los distintos modelos como el nuevo Haiku 4.5.

La experiencia de grabación de voz de Claude en Mac Anthropic

Antes de pasar a dos de sus últimos detalles, la descarga de Claude para Windows o Mac está disponible desde la web de Anthropic.

También ofrece modo incógnito desde el botón situado en la esquina superior derecha y la barra lateral con el acceso a las secciones principales y las conversaciones recientes que se sincronizan con nuestra cuenta de Claude.

La configuración de la app de escritorio pasa por desactivar el inicio automático al iniciar Windows, cambiar el atajo de teclado o el uso de extensiones de escritorios como el acceso al sistema de archivos o controlar Chrome y otras tantas.

Las extensiones abren un mar de infinitas posibilidades con Claude en el escritorio de Windows o Mac, así que recomendamos echar un vistazo, sobre todo a Filesystem, ya que permite interactuar con los archivos locales para leer y escribir archivos directamente.