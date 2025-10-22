Adiós a perder el día entero viendo vídeos cortos: tanta gente lo hace, que YouTube nos va a ayudar con la adicción

La fiebre de TikTok entre los jóvenes motivó a compañías rivales a lanzar sus propias alternativas para ver vídeos cortos como YouTube Shorts; pero ahora estas alternativas se están encontrando con los mismos problemas en su base de usuarios.

En concreto, no es ningún secreto que estas plataformas pueden ser altamente adictivas para los usuarios, y más específicamente para los menores de edad, que pueden tirarse días enteros viendo vídeos cortos.

Plataformas como YouTube Shorts y TikTok están diseñadas precisamente para pasar la mayor cantidad de tiempo posible viendo vídeos, con técnicas como la reproducción automática, el bucle o el descubrimiento de nuevo contenido simplemente deslizando la pantalla.

Ahora, YouTube ha anunciado una nueva función que puede ayudarnos a dejar de usar la plataforma, al menos lo suficiente para descansar; se trata de una nueva notificación que bloquea la reproducción de Shorts.

Funcionará de manera sencilla. Los usuarios de la app móvil de YouTube pronto podrán configurar un límite diario de la cantidad de tiempo que pueden pasar viendo vídeos cortos en la sección de Shorts.

Cuando se supere ese tiempo, la app mostrará una notificación de que el 'feed' de YouTube Shorts ha sido pausado y por lo tanto, se dejarán de reproducir vídeos cortos mientras el aviso esté presente.

Sin embargo, un detalle muy importante es que la notificación podrá ser descartada y el usuario podrá seguir viendo vídeos si así lo desea; la función no bloquea completamente la reproducción y sólo presenta el aviso cuando toca.

Eso significa que esta función probablemente será insuficiente para los usuarios más adictos a los vídeos cortos, que simplemente cerrarán el aviso y seguirán en la plataforma. De esta manera, YouTube no se arriesga a perder a los usuarios que pueden generar más ingresos, ya sea mostrando anuncios entre los vídeos, o con la suscripción Premium.

No en vano, la propia YouTube ha reconocido en el anuncio de esta funcionalidad que los "Shorts ya son una parte crucial de la experiencia de YouTube", dejando claro que no quiere sabotear este éxito.

Pero al mismo tiempo, esta funcionalidad puede ser de gran ayuda para aquellas personas que sólo necesitan de un aviso para darse cuenta de lo que están haciendo y de la hora que es, y que tal vez deberían descansar la vista un poco o acostarse.

Esta función llegará a todos los usuarios a partir del día de hoy, y YouTube también la implementará como parte de los controles parentales para finales de año, aunque en ese caso la notificación no se podrá cerrar y obligará al niño a dejar de ver vídeos en Shorts.

Los vídeos cortos han conquistado completamente la plataforma de YouTube, por lo adictivos que pueden llegar a ser; la mayoría duran menos de un minuto, pero pueden ser tan interesantes o curiosos como un vídeo de media hora de duración. Ahora, esta funcionalidad puede ayudarnos si tenemos un problema de adicción en la plataforma.