Los realme GT 8 son oficiales: muy potentes y originales con un módulo de cámara personalizable a nuestro gusto

Si buscamos un smartphone de gama alta, dentro de nada vamos a tener tantas alternativas que va a ser difícil elegir; hoy, realme ha presentado la suya, con el lanzamiento en China de los realme GT 8.

El modelo estrella de la gama es, sin duda alguna, el realme GT 8 Pro, al ser el primero en contar con un módulo de cámaras intercambiable que permite cambiar el diseño del dispositivo a nuestro gusto.

Es un giro de 180 grados respecto a los últimos modelos del fabricante, que han seguido las tendencias del mercado con dispositivos de aspecto moderno y serio; en cambio, el realme GT 8 Pro permite crear diseños únicos.

El sistema de intercambio de módulo de cámaras es sencillo y no requiere herramientas especiales ni acudir al servicio técnico; la pieza se une a las cámaras con unos imanes y se asegura con sendos tornillos Torx en cada lado.

Inicialmente, realme ofrecerá tres diseños diferentes para el módulo de cámaras: redondo, cuadrado, y uno que llama "Robot" con piezas con diferentes niveles de altura; la compañía va a vender estas piezas en su página web en diferentes colores.

Pero cuando hemos dicho que este sistema permite "diseños únicos", no lo decíamos por decir. Realme ha publicado los archivos necesarios para imprimir estas piezas en 3D, por lo que cada usuario podrá crear su propio diseño original con el único requisito de usar los dos tornillos.

Para fomentar la creatividad, realme ha anunciado una competición para encontrar los diseños más originales en colaboración con la página MakerWorld, que es la que aloja los archivos para impresión 3D.

Además del diseño, las cámaras del realme GT 8 Pro destacan por ser el primer resultado de la colaboración con Ricoh, el fabricante de cámaras tradicionales que ha trabajado con realme para ajustar las lentes y sensores.

La cámara principal del realme GT 8 Pro usa un sensor de 1/1.56 pulgadas y apertura f/1.8, con una resolución de 50 Mpx; es capaz de tomar fotografías con la distancia focal equivalente de 28 mm y 40 mm de la cámara Ricoh GR.

Además, es posible cambiar el tono de la fotografía para adoptar diferentes estilos posibles con las cámaras de Ricoh, incluyendo tono positivo, negativo, de alto contraste, en blanco y negro, estándar y monocromático.

El realme GT 8 Pro es uno de los primeros smartphones en usar el nuevo sensor ISOCELL HP5 de Samsung, el más pequeño hasta la fecha con una resolución de 200 Mpx. En este dispositivo, se ha usado para la cámara teleobjetivo y así obtener zoom óptico de 3 aumentos y zoom sin pérdida de hasta 12 aumentos.

Por último, el gran angular del realme GT 8 Pro es de 50 Mpx, equivalente a una distancia focal de 16 mm con apertura f/2.0 y un ángulo de visión de 116 grados.

El realme GT 8 Pro también es uno de los primeros smartphones en estar basados en el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, acompañado de hasta 16 GB de memoria RAM y de hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.1.

Realme ha estrenado su nuevo chip R1, un coprocesador gráfico que se encarga de tareas especiales como "Super Resolución" para mejorar la calidad de imagen de los juegos y para aumentar las tasas de frames.

Esto último es importante porque el realme GT 8 Pro da el salto a la frecuencia de actualización de 144 Hz en su pantalla AMOLED de resolución QHD+, así que es necesario que los juegos vayan mejor para aprovechar la pantalla.

Al igual que otras marcas chinas, realme también da el salto a las baterías de 7.000 mAh; un detalle interesante es que ha dividido la batería en dos celdas, lo que puede garantizar su lanzamiento en España sin reducir la capacidad. La carga rápida alcanza los 120 W y la carga inalámbrica, los 50 W.

El realme GT 8 Pro ya está disponible en China, con un precio de partida de 3.999 yuanes (484 euros al cambio actual), y su disponibilidad y precios en España aún no se han confirmado.

realme GT 8 también oficial

Por su parte, el realme GT 8 básico se presenta como un smartphone competente, si bien no puntero. Pierde muchas de las características únicas del modelo Pro para obtener un precio más asequible.

Por lo tanto, el realme GT 8 no permite el intercambio del módulo de cámaras, optando por un diseño redondeado más tradicional pero que recuerda al modelo Pro. De la misma manera, no utiliza los mismos sensores, optando por una cámara principal Sony LYT700 de 50 Mpx acompañada de un teleobjetivo de 50 Mpx con zoom óptico de 3,5x y un gran angular de 8 Mpx.

Otra diferencia notable se encuentra en el procesador. El realme GT 8 usa un Snapdragon 8 Elite de la pasada generación, pero eso sigue siendo más que suficiente para obtener un gran rendimiento incluso comparado con los últimos modelos.

De la misma manera, en otros aspectos este dispositivo está a la altura del modelo Pro, como por ejemplo, en la misma batería de 7.000 mAh; aunque la carga rápida en este caso se quede en 100 W y no se ofrezca carga inalámbrica. La pantalla también es la misma, con los mismos 144 Hz de frecuencia de refresco.

El realme GT 8 parte de los 2899 yuanes (350 euros al cambio actual) en China, y al igual que su 'hermano mayor', su lanzamiento aún no ha sido anunciado para España pero esperamos noticias en las próximas semanas.