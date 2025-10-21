Gemini Live estrenaría un botón inspirado en ChatGPT que evita que la IA de Google pierda el hilo de la conversación

Gemini Live se actualizó la semana pasada para mejorar la experiencia de conversación natural con la IA de Google. Ahora está a punto de estrenar uno de los botones más solicitados por los usuarios.

Android Authority ha descubierto que en la última versión de la app de Google (versión 16.42.61.sa.arm64), el gigante tecnológico está trabajando en la opción de silenciar y activar el micrófono en Gemini Live.

Consiguieron activar este botón que aparece tanto en la app de Google como en la notificación de Gemini Live, y que copia la misma función disponible en ChatGPT con su modo avanzado de voz.

El botón de silencio ha sido una solicitud constante por parte de algunos usuarios de Gemini Live desde hace tiempo, y que viene de miedo para los momentos en los que se usa Gemini Live en entornos ruidosos.

Así se evita que Gemini Live pueda captar sonidos de fondo y confundirlos con nuestra voz o los comandos que estemos diciendo, así que se puede seguir escuchando su respuesta sin que afecte nada.

El nuevo botón de silenciar de Gemini Live Android Authority

Lo único que Google ha tomado la decisión de eliminar los actuales botones de pausa y reproducir que tenemos disponibles en la app.

Aunque la lógica cae por su peso frente a una experiencia de conversación natural en la que si Gemini Live capta voces que estén cercanas, o cualquier ruido que pueda confundir, se puede perder el hilo central de la charla que estemos teniendo con la IA de Google.

El nuevo botón de Gemini Live en la cortina de notificaciones Android Authority

Ahora no habrá forma de pausar durante unos momentos a Gemini Live, aunque cuando no reciba ningún comando por nuestra parte, al menos, se quedará en silencio esperando por el mismo.

Este botón de silencio también estará disponible en la cortina de notificaciones de la barra de estado, y situado justamente en el centro compartiendo espacio con los botones colgar llamada y compartir pantalla.

Se desconoce cuándo Google tiene intención de desplegar el nuevo botón de Gemini Live, pero en las últimas semanas y meses ha sido raudo en actualizar una app que está dando alas al uso de su IA, sobre todo cuando se puede compartir pantalla y hacer consultas sobre todo lo que vemos.

Esta semana también se torna interesante por la posible llegada de Gemini 3.0, el nuevo modelo de IA de Google que se filtró en imágenes e incluso un vídeo con algunas de sus capacidades.