Seguir salas de conciertos en Spotify ya es posible: hay más de 20.000, desde recintos icónicos a clubs independientes

En marzo, Spotify lanzó la función "Conciertos cerca de ti" para saber cuándo alguno de nuestros artistas favoritos tocará en la ciudad. Ahora la amplía al permitir seguir las salas de conciertos o recintos favoritos.

Esta función llega hoy mismo a España para los usuarios de la cuenta gratuita o a través de la suscripción Premium y así sumarse a toda una experiencia completa de conciertos.

Desde seguir salas o descubrir nuevos sitios cerca hasta conocer todos los detalles de los artistas que tocarán en salas de conciertos emblemáticas, y todo sin tener que salir de la app.

Se ha actualizado el feed de eventos en directo con un diseño nuevo, recomendaciones más inteligentes y las actualizaciones diarias que hacen que sea más fácil buscar la próxima actuación en directo.

A diferencia de la función "Conciertos cerca de ti", que se actualiza semanalmente, el nuevo feed de eventos en directo lo hace diariamente para que sea más fácil conocer los conciertos que tenemos en la ciudad.

Salas de conciertos en Spotify Spotify

Ideal cuando visitamos una ciudad al estar de vacaciones y nos apetece un rato de buena música en directo. Hay sitios web que ofrecen ya esta experiencia, pero tenerlo en la app hace que todo sea más sencillo.

Hay un importante detalle en esta nueva funcionalidad y es que se puede filtrar por género para encontrar una actuación de un grupo de música de rock indie, en vez de estar pasando entre todos los que van a tocar en las próximas horas.

Y al igual que sucede cuando se guardan playlists o podcasts, la sala de conciertos guardada aparecerá en la biblioteca. Se darán sugerencias desde la pantalla de inicio sobre otras salas que nos pueden interesar.

Una vez que hemos encontrado un concierto que nos interese, se puede adquirir la entrada con el socio oficial del evento. Después de la confirmación con todos los datos, ya solo quedará volver a Spotify para seguir explorando.

Spotify ha anunciado desde su web que hay un total de más de 20.000 salas de conciertos de todo el mundo, ya sean salas icónicas como pueden ser clubs de música independiente.

De hecho, ha citado varias como la sala Bataclan en París o Brooklyn Paramount en Nueva York, a las que se irán sumando nuevos espacios en ciudades como en Madrid y Barcelona para seguir los conciertos que se darán.

Ahora toda la información de valor de nuestro artista o banda musical estará a mano desde una actualización que llega hoy a España.