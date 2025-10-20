Revolución en los Galaxy S26: Samsung está a punto de hacer cambios históricos en sus próximos móviles

Conforme se acerca el lanzamiento de los Galaxy S26, que se espera para el próximo mes de enero, el ritmo de las filtraciones se acelera; pero la última tanda de rumores es tan sorprendente que es difícil de creer.

Para empezar, es muy posible que, de hecho, los Galaxy S26 no lleguen en enero, sino que sean retrasados al menos dos meses; por lo tanto, el lanzamiento se produciría durante el próximo mes de marzo de 2026.

Se trataría de una decisión muy importante para Samsung, que tradicionalmente lanza sus nuevos móviles punteros durante las primeras semanas del año; tenemos que irnos hasta el Galaxy S20 para encontrar un lanzamiento durante marzo.

Pero según la filtración, Samsung tendría un buen motivo para retrasar el lanzamiento de los Galaxy S26 y abandonar un hueco en el calendario que hasta ahora ha dominado: lo haría para mejorar sus dispositivos.

En concreto, Samsung estaría trabajando para mejorar las cámaras de los Galaxy S26 y convertirlos en la nueva referencia en cuanto a fotografía móvil; aunque eso suponga hacer borrón y cuenta nueva.

Hasta la fecha, todas las filtraciones de los Galaxy S26 adelantaron una configuración de cámaras idéntica a la de los Galaxy S25, con los mismos sensores; una información que no cayó bien entre los aficionados que llevan años esperando mejoras.

La ironía del asunto es que Samsung es uno de los mejores fabricantes de sensores de cámara, como ha demostrado recientemente con el nuevo ISOCELL HP5, el sensor de 200 Mpx más pequeño del mercado.

Sin embargo, estos nuevos sensores de Samsung están dirigidos en su mayoría a móviles de la competencia como los nuevos Honor y OPPO, lo que ha frustrado a los aficionados de la marca.

Todo indica que Samsung ha escuchado estas voces de frustración, y que teme quedarse demasiado atrás en el sector de la fotografía móvil. La última filtración afirma que la compañía ahora está trabajando en un segundo prototipo del Galaxy S26 con cámaras mejoradas.

En concreto, este prototipo usaría un sensor principal ISOCELL GNG de 50 Mpx que aún no ha sido anunciado por el fabricante; vendría acompañado de un gran angular ISOCELL JN3 de 50 Mpx y un teleobjetivo ISOCELL 3LD de 12 Mpx.

Pero este no es el único cambio que prepara Samsung

Adiós al Galaxy S26 Pro

No es ningún secreto que Samsung iba a renovar completamente su gama de smartphones, que ahora iba a estar compuesta por el Galaxy S26 Pro, el Galaxy S26 Edge y el Galaxy S26 Ultra.

Sin embargo, en las últimas semanas Samsung se ha arrepentido de esta decisión, y poco a poco está dando marcha atrás. Ya lo hemos visto con la vuelta del Galaxy S26 Plus que fue cancelado a principios de año, y la cancelación del Galaxy S26 Edge.

La última filtración ahora afirma que el Galaxy S26 Pro es el siguiente modelo en ser eliminado de la gama, y será sustituido por el Galaxy S26 básico.

En realidad, no se tratará de algo tan dramático, ya que será un simple cambio de nombre; el Galaxy S26 Pro que se ha filtrado hasta ahora y que traía mejoras respecto al Galaxy S25 ahora se llamará Galaxy S26, aunque no está claro si la posible subida de precio también ha sido eliminada.

Exynos para todos

Pero estos rumores se pueden quedar pequeños comparados con la última filtración relacionada con el procesador de los Galaxy S26, que podría ser el nuevo Exynos 2600 para todos los modelos.

El plan original era usar el procesador propio de Samsung únicamente en los modelos más baratos, mientras que el Galaxy S26 Ultra usaría una versión mejorada del nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 lanzado por Qualcomm hace poco.

La decisión de Samsung de montar el Exynos 2600 en todos los modelos puede ser polémica; la última vez que hizo algo semejante fue en el Galaxy S22 Ultra que montaba el Exynos 2200, pero únicamente en Europa.

Pero lo interesante es que esta no sería una decisión de marketing, sino de puro rendimiento. Y es que los últimos datos apuntan a que el Exynos 2600 puede 'machacar' al Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm y al A19 Pro de Apple.

Según medios coreanos, el Exynos 2600 tendría un rendimiento de GPU hasta un 29% mayor y un rendimiento de NPU un 30% superior respecto al Snapdragon 8 Elite Gen 5, además de un rendimiento de NPU hasta seis veces superior respecto al A19 Pro.

Respecto a la pasada generación, el Exynos 2600 habría obtenido cifras un 14% superiores en CPU, además de nada menos que un 75% superiores en GPU. En otras palabras, será un chip muy bueno para todo tipo de tareas pesadas, y especialmente videojuegos.

Semejante salto de potencia puede justificar la decisión de Samsung de apostar únicamente por sus chips en toda su gama de productos, incluso si ha llegado a un acuerdo con Qualcomm para usar sus Snapdragon.