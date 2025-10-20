Una incidencia puntual ya solucionada ha impedido pagar con Bizum o tarjetas, pero no ha sido culpa de la nube Amazon
Junto a la caída de servidores de la red AWS de Amazon, Redsys ha tenido problemas propios, que ha desvinculado del incidente.
Más información: Así se usa WhatsApp como Bizum: he viajado al país donde la app ya revoluciona compras, pagos y bancos
La empresa española Redsys ha avisado hoy lunes de que ha tenido problemas con sus sistemas informáticos, lo que ha causado incidentes en los bancos y sistemas de pago como Bizum, imposibilitando los pagos en muchas ocasiones.
Esto, que podría entenderse como un daño colateral de la caída de servidores de Amazon Web Services que han perjudicado a empresas como Snapchat o juegos como Fortnite, finalmente no estaba relacionado.
Redsys ha reconocido que durante unas horas se ha producido una "caída temporal en sus sistemas debido a un problema en la infraestructura de comunicaciones".
Esto ha implicado que no se hayan podido usar sistemas de pago como Bizum o tarjetas de débito o crédito mediante datáfonos. La compañía avisa de que "la recuperación de los sistemas se está produciendo de forma progresiva".
Con todo, todavía pueden presentarse problemas a la hora de realizar pagos en algunos lugares. De hecho, se aprecia en webs como Downdetector que se han visto afectados algunos bancos como BBVA o Santander.
La propia empresa ha desvinculado esta caída con la que ha registrado este lunes la plataforma de Amazon, AWS, que ha afectado a muchas otras compañías.
No es la primera vez que Redsys sufre un problema de este tipo, que impide que se puedan usar las tarjetas en los datáfonos o usar Bizum para enviar dinero en España.
Hace casi dos años sufrió también un fallo que dejó a muchos bancos, aunque no a todos, sin poder operar de forma normal. De hecho, esa caída fue precedida de otra solo cinco días antes.
De hecho, el Banco de España abrió un expediente a Redsys por ese fallo masivo, aunque parece que se ha vuelto a repetir 23 meses más tarde.
La empresa, en un comunicado, ha "lamentado las molestias que esta situación haya podido ocasionar a sus clientes, entidades financieras y comercios, y ha agradecido su comprensión y colaboración."
Según se podía leer en el mismo comunicado, la "compañía reitera su compromiso con la fiabilidad, seguridad y continuidad del servicio, reforzando sus protocolos de supervisión y respuesta ante incidencias para garantizar el correcto funcionamiento de su infraestructura".
Veremos si el Banco de España vuelve a tomar medidas ante el fallo de hoy, o si se vuelve a producir en unos días.