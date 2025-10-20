La app móvil de ChatGPT ve frenado su crecimiento por la feroz competencia de Gemini y los polémicos cambios en su IA

La propia OpenAI ha dado luz sobre la causa de las alucinaciones de la IA generativa, aunque no han de estar muy contentos con los datos de uso de ChatGPT aportados por la firma de inteligencia de apps Apptopia.

La app móvil de ChatGPT habría tocado techo según el análisis aportado por la firma Apptopia e indica que el crecimiento de nuevos usuarios se ha reducido después de abril.

La firma mantiene que, aunque estemos ya pasados la mitad de octubre, va camino de bajar un 8,1 % en términos de cambio de porcentaje mes a mes en descargas globales de ChatGPT.

Este análisis es del crecimiento de descargas, no del total de ellas. En número de nuevas instalaciones la app móvil de ChatGPT sigue haciéndolo bien con millones de descargas diarias.

Que el crecimiento de descargas se estanque puede sugerir que el ritmo general de la app está disminuyendo. Y según TechCrunch, se debe al aumento de la competencia y cambios en las características de su IA.

Usuarios activos diarios de ChatGPT desde hace un año Apptopia

El paso de GPT-4o a GPT-5 recibió el rechazo de una parte de los usuarios que sintieron una pérdida de personalidad. Justo hace días OpenAI anunció que próximamente permitirá configurar la personalidad de ChatGPT como contramedida.

Un análisis que pone de relieve que el tiempo consumido de media en la app se ha reducido en Estados Unidos. Ha caído al 22,5 % desde julio y la media de sesiones por DAU (usuarios activos diarios) ha disminuido hasta el 20,7 %.

Tiempo ode uso medio de la app móvil de ChatGPT Apptopia

Indica que los usuarios en Estados Unidos están consumiendo menos tiempo en la app de ChatGPT y la abren menos veces por día.

La tasa de abandono de usuarios ha caído y se ha estabilizado durante este tiempo, lo que se convierte en que la app retiene a sus usuarios principales y cada vez menos a personas que pasan para experimentar y luego olvidarse de ella.

Si a mediados de julio el tiempo medio de uso era de 27 minutos, el 10 de octubre se quedaba en los 22 minutos de media, tal como muestra la gráfica aportada.

OpenAI lucha contra Gemini y contra sí mismo

Hay varios factores que están complicando las cosas a ChatGPT y uno de ellos es Gemini de Google al igual que las actualizaciones llevadas a cabo por OpenAI.

El cambio de abril, que hizo al modelo de IA del chatbot menos adulador o sicofántico, generó descontento entre sus usuarios acérrimos. Siguió con el despliegue de GPT-5, que se quedó como una IA con menos personalidad.

Apptopia indica que el tiempo promedio de uso por usuario activo diario (DAU) y sesiones promedio por DAU estaban en tendencia a la baja antes de la sorprendente irrupción de Gemini de Google en septiembre.

El lanzamiento de su nuevo modelo de edición de imágenes con IA (Nano Banana) logró la hazaña de llevar a la app de Gemini a los primeros puestos de descargas.

La firma dice que, aunque el crecimiento de Gemini habría influido en algunas de las recientes caídas de ciertas métricas principales de ChatGPT, no explica la tendencia general.

Otra de las razones que comparte Apptopia es que la fase de experimentación con la app se ha terminado y ya forma parte de las rutinas diarias de los usuarios. Se usa cuando se necesita o se recuerda usarla, comparado al uso incrementado cuando era una app nueva.