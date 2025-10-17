Reebok presenta su propio anillo inteligente: un ayudante para el entrenamiento diario y olvidarnos del reloj inteligente

Después del Oura Ring y del Galaxy Ring de Samsung, ahora le toca el turno a Reebok para meterse en el sector de los anillos inteligentes, con un dispositivo que cuenta con algunas ventajas respecto a su competencia.

Los anillos inteligentes ya se han convertido en una de las grandes alternativas a los relojes inteligentes, al ofrecer acceso a muchas de las mismas funciones relacionadas con la salud, pero en un formato mucho más pequeño.

Un terreno en el que los "smart rings" pueden ser más recomendables que los "smartwatches" es el deportivo; no en vano, pueden ser menos molestos que un reloj durante los ejercicios.

Por eso, el anuncio de hoy de Reebok tiene mucho sentido, con el lanzamiento del Reebok Smart Ring; el primer anillo inteligente de la marca más famosa por su ropa deportiva y que se puede convertir en un accesorio imprescindible para sus clientes.

El Reebok Smart Ring cuenta con una serie de sensores internos que le permiten obtener importantes datos, no sólo relacionados con nuestra actividad, sino también con nuestra salud general.

Reebok Smart Ring Reebok El Androide Libre

Entre los indicadores de salud que registra, se encuentran la frecuencia cardíaca, la variabilidad del ritmo cardíaco (HRV), el sueño, el estrés, la temperatura corporal y la actividad física diaria.

Un detalle que diferencia al anillo de Reebok de otras alternativas se encuentra en la manera en la que todos estos datos se condensan en el llamado "One Score", una puntuación única que muestra claramente el desempeño y la recuperación del usuario.

Esta puntuación es accesible desde la app Reebok Fitness para smartphones, desde donde podremos configurar el anillo y acceder a los registros de actividad, desde paseos a ejercicios, incluyendo conteo de pasos, distancia y calorías quemadas a lo largo del día.

Reebok Smart Ring Reebok El Androide Libre

Si el anillo detecta que estamos ejercitando, automáticamente activará el modo de ejercicio y se adaptará y sincronizará con la app para registrar nuestros datos.

En concreto, el Reebok Smart Ring permite monitorizar ejercicios cardiovasculares como running, ciclismo y caminata, rutinas de gimnasio como levantamiento de pesas y HIIT, deportes como fútbol o baloncesto, y ejercicios de meditación y yoga y calistenia.

Introducing the Reebok Smart Ring, a sleek, high‑performance wearable that brings advanced health, fitness and recovery tracking from your wrist to your finger. Learn more and get it now: https://t.co/evMartNKzU pic.twitter.com/OyeejSp52P — Reebok (@Reebok) October 16, 2025

Reebok afirma que el anillo está especialmente pensado para la recuperación, con funciones como el seguimiento del sueño incluyendo cada fase para ofrecer un vistazo detallado a cómo dormimos y qué podemos hacer para mejorar nuestra puntuación.

El anillo también es capaz de detectar variaciones de temperatura a lo largo de la noche que apunten a posibles problemas como enfermedades, cambios hormonales o signos de que estamos entrenando demasiado.

El Reebok Smart Ring está disponible en tres colores: negro mate, plateado mate y dorado brillante, y cuenta con resistencia al agua de 5 ATM, con una batería que puede durar hasta una semana y un peso ligero de 2,5 gramos.

El Reebok Smart Ring ya está disponible en los Estados Unidos con un precio de 249 dólares; por el momento, no se ha confirmado disponibilidad o precio en España.