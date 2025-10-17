La gran actualización de Gemini Live llega a Android: la IA de Google atenúa su voz según sea tu estado o tono en el habla

En la presentación de los Pixel 10 en agosto, se anunció que Gemini Live recibiría una importante actualización para hacer más expresiva y receptiva la conversación natural. Ya se está desplegando en Android.

Google anticipó la llegada de nuevos modelos, presumiblemente Gemini 2.5 Flash Live API native audio, que mejoraría exponencialmente la capacidad de Gemini Live para usar elementos clave del habla humana.

Toma en cuenta el tono, ritmo y entonación, lo que permite que si Gemini Live siente que nuestro tono es un poco nervioso o agitado, responda con una voz más calmada.

Tendrá la habilidad de atenuar su habla para encajar más con el momento emocional en el que nos encontremos y así conectar de una mejor forma con la persona.

También se puede controlar cómo Gemini habla, ya sea para tener un acento más británico, en el caso del inglés, o que sea más australiano o americano (no sabemos nada sobre si en algún momento podrá imitar la gran variedad de acentos en España).

Tendremos la capacidad de que Gemini Live reduzca la velocidad de la salida del audio, aunque estos controles se restablecen al iniciar una nueva conversación y podemos volver a la transcripción de chat para tocar en "Live" para retomarla.

La disponibilidad de esta gran actualización de la salida de audio nativa de Gemini Live iba a estar disponible a finales de agosto, según dijo Google.

Es ahora, según 9to5Google, cuando está llegando a las cuentas de pago de Google AI Pro. Una actualización disponible tanto para los Google Pixel como para otros móviles Android.

La guía visual y rediseño de Gemini

Junto a esta novedad hay otra bien importante: la guía visual de Gemini Live que permite destacar objetos en el mundo real y que está siendo desplegada en Android, incluso en las cuentas gratuitas y tendría que llegar ya a España.

Es una de las fabulosas experiencias de Gemini Live junto al uso de la cámara del móvil para que la IA de Google nos dé instrucciones sobre los objetos que tenemos cerca.

El rectángulo redondeado atenúa ligeramente el fondo con una elegante animación de enfoque y aparecen "muéstrame" y "dónde está" al comando para activarlo.

El nuevo diseño de la pantalla de cuenta de Google en Gemini 9to5Google

Esta novedad sí llegará a los dispositivos iOS, aunque no está disponible todavía, así que será cuestión de esperar un poco con el despliegue general.

Por último, el rediseño del menú de la cuenta de Google a pantalla completa está disponible en la app de Gemini en Android e iOS. Lo que hace es el uso completo de la pantalla para que sea más fácil hacer scrolling por la gran cantidad de opciones que presenta.