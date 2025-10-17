La apuesta de Xiaomi por la pantalla doble es definitiva: ya es oficial que los Xiaomi 18 Pro y Pro Max contarán con ella

Si ya a primeros de octubre conocimos que Xiaomi estaba arrasando en las ventas de su nueva serie Xiaomi 17 gracias a la doble pantalla, su presidente ha confirmado que seguirá presente en los Xiaomi 18.

Las ventas han arropado esta decisión sobre un elemento que en el Xiaomi Mi 11 Ultra no acaparó la atención esperada por los usuarios, pero ahora todo ha cambiado con el Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max.

Lu Weibing, Presidente de Xiaomi, ha confirmado que el Xiaomi 18 Pro y el Xiaomi 18 Pro Max también tendrán pantalla trasera, y lejos de que parezca un mero experimento, se incrementará la inversión en I+D.

La idea es hacer más útil la pantalla trasera al añadir funciones de software específicas para un formato más pequeño, pero que con ideas geniales puede aportar más valor al móvil.

Ideas geniales como la que Google está a punto de desplegar en Google Maps con un botón que muestra cuánto tiempo se tarda en llegar a casa e incluso si hay tráfico según el color del texto.

Propuestas así contribuirían a darle más sentido a una pantalla que conocemos de los plegables tipo concha como la serie Galaxy Z Flip de Samsung.

Según GSMArena, Xiaomi habría gastado cerca de 120 millones de euros en I+D para la pantalla AMOLED LTPO de 2,1 pulgadas de los Xiaomi 17 Pro y 17 Pro Max.

Y se ha reportado que ha ayudado al fabricante chino a batir un nuevo récord de ventas a los cinco minutos de que estuviera disponible para su compra: más de 1 millón de distribuciones.

Hay motivos para la alegría en Xiaomi, ya que las ventas generales de la serie Xiaomi 17 se han incrementado en un 20 % comparadas con la generación anterior, y la serie Pro ha triplicado las ventas comparadas con el 15 Pro.

Xiaomi ya está trabajando en lanzar una nueva funcionalidad a la pantalla trasera de los actuales Xiaomi 17 Pro y Pro Max: la traducción en tiempo real.

Llegará con una actualización para finales de este mes y el objetivo del fabricante chino es añadir nuevas funciones mensualmente, similar a la premisa de Google con sus Pixel o Samsung con sus flagship Galaxy.

Ahora solo queda esperar para la llegada de esta serie y probar in situ lo que significa tener una pantalla trasera como podría ser la del Galaxy Z Flip en un flagship que también destaca por sus cámaras y rendimiento.