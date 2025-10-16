YouTube e Instagram experimentan una caída global que han impedido conectar a sus usuarios en España

Después de que Meta anunciase Threads, vinculado con la red social con los nombres de usuario, ahora su red social Instagram ha sufrido problemas durante media hora justo a las horas de la masiva caída de YouTube.

No ha funcionado la actualización del timeline en Instagram ni se han salvado tanto las apps de Android como de iOS al igual que la versión de escritorio, según ha recogido Downdetector.

Una caída que en un primer momento parecía estar encadenada con la que ha sufrido YouTube, que en una hora recibió 200.000 reportes en Downdetector.

De todas formas, estas caídas pueden llegar a ser puntuales, pero el pico de caídas en unos cuantos minutos ha puesto todas las alarmas frente a una de las redes sociales más importantes del planeta.

Y justamente a las horas de que YouTube sufriera una caída masiva global que ha conllevado la imposibilidad de cargar vídeos o acceder a la plataforma tanto en la versión web como en la app para móviles.

Instagram en Downdetector.es

200.000 reportes recibió Downdetector en una hora para convertirse en una de las mayores caídas que ha sufrido la plataforma de vídeo de Google en los últimos años.

Entre los pormenores que se han encontrado los usuarios han sido desde que los vídeos dejasen de cargar, que la pantalla de inicio estuviese en blanco o que incluso la app para móviles no funcionase apropiadamente.

A las horas ya comenzó a restablecerse el servicio en YouTube, y de momento la plataforma no ha dado ninguna pista ni una declaración oficial sobre la razón para una caída tan masiva en todo el planeta.

Y que este tipo de caídas de importantes servicios desencadenen las de otras plataformas, cada vez es menos raro. 2024 fue un año aciago para Meta con una caída de sus tres servicios WhatsApp, Facebook e Instagram de nuevo.

Este año, en julio, la caída de Cloudflare se llevó por delante a servicios como Gmail, Discord e incluso Spotify, así que cabe esperar que pueda suceder algo similar a las horas de la gran caída de la plataforma de vídeos de Google.

Lo peculiar de la caída de YouTube, según Android Authority, es que ha sido a las horas de que se actualizase la interfaz con un diseño nuevo para los elementos como los controles de reproducción, esquinas redondeadas y otros ajustes visuales.

Una actualización de la interfaz que no ha sido muy bien recibida por los usuarios, pero que da un salto hacia adelante para estar a la par de los cambios que está integrando Google con Material Progressive 3 en todas sus apps.