El genial invento de Honor que va a cambiar la cámara del móvil para siempre: un robot mascota como ayudante

Esta semana, Honor ha presentado su lanzamiento más importante del año, el nuevo Honor Magic8, uno de los smartphones más potentes del mercado y con la nueva cámara zoom nocturna de 200 Mpx que tanto está dando que hablar.

Pero durante la presentación de este dispositivo, Honor no sólo enseñó su presente; también su futuro, o al menos, cómo se imagina que será el futuro. El nuevo Robot Phone no es un producto real, sino un adelanto de lo que podrían ser los dispositivos de la marca.

Aún así, el Robot Phone ha conseguido llamar la atención fuera de China, y por una buena razón: es uno de los inventos más innovadores y sorprendentes en unos tiempos en los que la innovación y la originalidad son conceptos cada vez más raros.

El Robot Phone es un smartphone que aloja un pequeño robot en la parte trasera, que sale únicamente cuando lo necesitamos; el robot en sí en realidad es un brazo mecanizado tipo gimbal, con una cámara en su extremo.

En cierto modo, el Robot Phone nos recuerda al ASUS Zenfone 6, que contaba con una cámara instalada en un mecanismo giratorio que permitía mover el sensor en un ángulo de 180 grados; por ejemplo, para hacernos selfies con el mejor sensor, algo que también permite este Robot Phone.

El Honor Robot Phone será ideal para selfies Honor El Androide Libre

Lo realmente interesante es que este brazo mecanizado parece tener 'vida propia'; no es un accesorio que vayamos a mover manualmente, sino que Honor plantea que se pueda mover por sí solo e incluso imagina varias animaciones que recuerdan a robots de la ficción como Wall-E o BB-8.

Por lo tanto, Honor plantea que este robot sea algo más que una simple herramienta para ayudarnos a tomar fotografías en ángulos imposibles; pretende que se convierta en un "compañero emocional", algo más parecido a una mascota.

Evidentemente, Honor se apoya en el potencial de la inteligencia artificial para decir eso. No en vano, cada vez más gente usa asistentes como ChatGPT y Gemini como 'amigos' en los que buscan refugio y ayuda personal, e incluso ya se habla de la posibilidad de usar la IA para generar contenido erótico.

De la misma manera, el brazo mecánico del Robot Phone sería un acompañante capaz de hacer mucho más que fotografías, incluyendo animarnos cuando estemos tristes, consolar a bebés que están llorando, o incluso ayudar a conversar con desconocidos.

Por supuesto, esta sigue siendo una cámara con un brazo gimbal, así que la IA también sería capaz de tomar fotos de manera automática de nuestro entorno, creando un álbum de fotos de nuestra vida diaria; por ejemplo, si pasamos por un cielo nocturno particularmente bonito, el robot mirará al cielo.

Todas estas posibilidades y otras más, como que el asistente pueda usar el brazo para comprar en tiendas online productos que veamos en la vida real o que pueda buscar nuevas rutas por nuestra movilidad, serán expandidas en los próximos meses por Honor.

Por el momento, la compañía ya ha adelantado que veremos el Robot Phone en el próximo MWC 2026 de Barcelona, posiblemente en forma de prototipo funcional; por el momento, Honor sólo ha compartido imágenes y vídeos generados por ordenador para mostrar el concepto.

El Robot Phone forma parte de lo que Honor llama el "Alpha Plan", una hoja de ruta a cinco años que prevé la inversión de 10.000 millones de dólares, con los que Honor busca posicionarse como líder en hardware impulsado por inteligencia artificial.

El brazo mecánico del Robot Phone de Honor permanece oculto cuando no está en uso Honor El Androide Libre

Mucho se ha hablado de la llegada de nuevos dispositivos basados en inteligencia artificial que sustituirán al smartphone; como por ejemplo, el wearable que Jony Ive está desarrollando con OpenAI.

Sin embargo, proyectos como este Robot Phone demuestran que el smartphone puede seguir siendo la piedra angular de esta nueva era de inteligencia artificial.