ChatGPT da un giro hacia lo social con mensajes directos y chats privados: tú y tus amigos podríais conversar con la IA

Después de ChatGPT Pulse, como una de sus últimas funciones, ahora se ha descubierto que va a dar un buen cambio en su experiencia al permitir mensajes privados y grupales, e incluso cambiar la foto para el perfil social.

El ingeniero Tibor Blaho en X (antes Twitter) ha compartido el código descubierto en la app de Android en su beta 1.2025.273 que indica que ChatGPT podría permitir enviar mensajes a otros usuarios.

Se desconoce si ChatGPT estaría presente en los chats de grupos como "otro más", o que incluso fueran varios, según Android Authority, lo que permitiría interactuar mutuamente antes de ofrecer una respuesta al grupo.

Blaho indica que los mensajes directos en ChatGPT están todavía en una fase temprana de desarrollo y que excluirían el histórico de chats o contexto de otros con el chatbot.

Junto a esta gran novedad, ChatGPT está trabajando en un nuevo método que permite a los usuarios añadir fotos de perfil y actualizar sus nombres para mostrarse en sus perfiles sociales.

"Direct Messages" has now been added to the ChatGPT Android app (version 1.2025.273 beta) - codename "Calpico" / "Calpico Rooms"



Direct messaging was first introduced yesterday in the new Sora 2 iOS app, and now code references in the ChatGPT Android app show it includes direct… pic.twitter.com/e2kzWyu4N9 — Tibor Blaho (@btibor91) October 1, 2025

Es una novedad que también se reportó a principios de este mes por Radu Oncescu en X. Lo que sorprende es que no exista ninguna mención al cifrado de los chats, así que OpenAI podría usarlos para entrenar y mejorar sus modelos.

Estas novedades tienen que ver con la reciente app Sora lanzada en Estados Unidos y que está siendo una de las sorpresas del año al generar vídeos con los perfiles creados por los mismos usuarios como amigos.

La interfaz para cambiar la foto de perfil de ChatGPT Radu Oncescu

Una red social de AI Slop que seguramente cuando desembarque en España será un éxito total para enfrentarse a la propia de Meta, aunque esta parece que, de momento, no tenga mucho éxito, o dirigirse a por las propias Instagram o TikTok.

La mera presencia de ChatGPT en una conversación con compañeros de estudio o trabajo sería como la de tener un experto al que se le puede preguntar en todo momento.

Tiene su sentido, aparte de abrirse hacia lo social como otro de los objetivos de OpenAI y así cambiar el panorama actual de redes en los que las personas han sido siempre las protagonistas (al igual que todas esas cuentas bots).

Se desconoce cuándo OpenAI tiene planteado lanzar esta serie de funciones sociales y de mensajería a ChatGPT, pero frente al ímpetu de Gemini 3.0, que sería presentado la próxima semana, seguro que están acelerando los desarrollos.