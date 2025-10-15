ChatGPT permitirá generar contenido erótico a usuarios verificados: OpenAI habla de "tratar a adultos como adultos"

Tras la gran actualización de ChatGPT en agosto con GPT-5, hace unas horas Sam Altman, CEO de OpenAI, ha compartido algunas de las novedades que llegarán al chatbot con IA.

De todas ellas, hay una que ha llamado poderosamente la atención: "Erotica para adultos verificados". En su publicación hecha en la red social x (antes Twitter) menciona que la actualización para adultos llegará en diciembre.

El objetivo es implementar por completo la restricción por edad y como parte de su principio "tratar a los usuarios adultos como adultos", se permitirá más contenido, como la erótica, para adultos verificados.

Lo que significa que para poder entablar una conversación con temática adulta con ChatGPT habrá que verificarse de alguna forma. Sam Altman no ha dado más detalles, así que habrá que esperar.

La verificación ha generado incertidumbre entre los seguidores de ChatGPT, que en el propio hilo en Reddit publicado por Sam Altman, han rechazado la idea de subir su documento de identidad.

El anuncio hecho por el propio Sam Altman, CEO de OpenAI

Sobre todo por ese "internet" que se acerca y en el que, como sucede ya en el Reino Unido, hará falta verificarse a través de una selfie o foto del documento de identidad para ver contenido adulto.

No quita que sea una vertiente interesante "la erótica de ChatGPT", y que seguramente atraerá a muchos usuarios, que se han visto impedidos en sus conversaciones desde que el chatbot con IA empezase a ser restringido sobre ciertos temas.

Configura la personalidad de ChatGPT

En las actualizaciones anunciadas por Sam Altman, también se ha citado que, en unas cuantas semanas, se espera lanzar una nueva versión de ChatGPT que permitirá a los usuarios configurar la personalidad de ChatGPT.

La idea es que se comporte como lo fue 4o, la versión que se retiró con la llegada de GPT-5 y que enfadó a cierta parte de los usuarios del chatbot con IA de OpenAI.

Sam Altman se refiere así a la configuración: "Si quieres que ChatGPT responda de una forma muy humana, o use un montón de emojis, o actúe como un amigo, ChatGPT debería hacerlo".

Y aquí hay otro importante detalle que se sonsaca de sus palabras: "pero lo hará porque tú lo quieres, no porque estemos maximizando el uso". Que de alguna forma se está justificando al hacer más "sicofante" al chatbot con GPT-4o.

Que se refiere a una personalidad más aduladora en el carácter de ChatGPT con el modelo GPT-4o y que de alguna forma no es capaz de rebatir las palabras, preguntas o ideas que proponga el usuario.

Una nueva serie de actualizaciones que llegarán en las próximas semanas y con la "erótica de ChatGPT" para diciembre, justo a las horas de que se filtrara que Gemini 3.0 se presentará el próximo 22 de octubre.