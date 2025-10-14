Android Auto se actualiza y los controles rápidos de navegación y de música ya no funcionan para algunos usuarios

Después del diseño integrado el pasado verano en Android Auto, la función de controles rápidos de Android podría estar a punto de desaparecer según lo visto en la nueva versión de la app.

9to5Google ha descubierto que usuarios en Reddit y los foros de Google están reportando que la última actualización de Android, justamente la versión 15.2, ha roto la función "Quick Controls" para muchos usuarios.

Quick Controls es el widget que permite acceder rápidamente a algunas de las funciones y apps más importantes de Android Auto.

Se puede controlar la música que esté sonando, al tener a Spotify como un acceso directo, o ver las direcciones hacia la ruta que nos dirigimos con nuestro coche con Google Maps.

Un widget de gran valor para los conductores que usan diariamente su coche para dirigirse al trabajo, y que ahora parece que ha cambiado de comportamiento, o simplemente no funciona.

El ajuste para activar los controles rápidos de Android Auto Foros de Google

Android Auto, al pasar al diseño de panel de control, Google optó por usar el espacio de la barra inferior para accesos directos.

Aunque existía la posibilidad de activar los "Controles Rápidos" desde los ajustes de la app si el usuario prefiere este tipo de interacción.

Los accesos rápidos en Android Auto Foros de Google

Con la última actualización, la activación del widget ya no funciona y los usuarios de Android Auto se han quedado sin el acceso a Quick Controls.

Según 9to5Google, los usuarios en Reddit y los foros de Google citan que el widget ya no funciona en pantallas donde la barra de tareas está de forma vertical.

Este cambio comenzó a producirse a finales de septiembre, justo con la llegada de Android Auto 15.2 al canal estable de actualizaciones, pero están apareciendo más reportes según se expande la nueva versión a más usuarios.

Lo que no queda claro es si el cambio es intencionado, o simplemente un bug que se ha generado con esta versión de Android Auto.

Lo extraño es que sí funciona en otros formatos de pantalla, por lo que parece que estamos frente a un error más que a un cambio producido por Google para eliminar uno de los widgets más usados por los usuarios.

Habrá que esperar a una nueva actualización que aclare este enredo y si finalmente hay que decir adiós al widget de acceso a la navegación y los controles de medios. Algo que tampoco extrañaría por parte de Google que de un día para otro es capaz de eliminar completamente apps y servicios.