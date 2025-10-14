Adiós al maquillaje con Google Meet: la revolucionaria función de IA que te dejará lista para entrar a una videollamada

Después del anuncio de ayer, Google Meet ya cuenta con un filtro potenciado por IA para los momentos en los que no hay tiempo para maquillarse.

Esta novedad anunciada por Google ayudará a Meet a competir contra otras apps de videollamadas como Teams o Zoom que ya cuentan con este tipo de filtros.

Google Meet ofrece una selección de 12 filtros de maquillaje que pueden ser encontrados desde la sección de "Apariencia" bajo "retocado de retrato".

En el vídeo compartido se puede ver los distintos colores del lápiz de labios, las sombras en los párpados o el colorete para dar más forma a todo el rostro.

En la modelo usada como ejemplo se puede ver perfectamente cómo se aplica cada uno para dar un toque más presentable cuando se entra en una videollamada.

Los filtros de maquillaje de IA de Google Meet Google

Esta última función se lanzó en 2023 para ofrecer a los usuarios opciones como suavidad del rostro, aclarado de ojeras y blanqueamiento de ojos.

El objetivo es aparecer de la mejor forma posible en videollamadas que normalmente tienen que ver con reuniones profesionales o de trabajo.

Google clama que el maquillaje virtual se quedará fijo en el rostro del usuario, incluso si se mueve para hacer que la experiencia sea real y perfecta.

Es decir, que si el usuario da un sorbo al café, el maquillaje seguirá las líneas de la figura y no saltará en ningún momento a la taza.

Los filtros con IA de Google Meet Google

Esta nueva función está desactivada por defecto y se puede configurar por el usuario antes y durante la videollamada que se produzca.

Una vez que el estilo de maquillaje se ha aplicado, Google Meet se encargará de recordar la selección para las próximas reuniones online que se hagan.

La nueva función potenciada por la inteligencia artificial comenzó a ser desplegada el 8 de octubre y se espera que esté disponible generalmente el 25 de octubre.

Solo estará disponible a través de las suscripciones Google Workspace Business y Plus, Enterprise Starter, Standard y Plus, al igual que en Education Plus, Teaching & Learning, Enterprise Essentials y Google One.

Se desconoce si en algún momento pasará esta nueva experiencia de filtro de maquillaje potenciada por la IA a las cuentas gratuitas que usen Google Meet en sus móviles.

Lo que deja claro que el usuario final que busca Google es el que está acostumbrado a entrar en reuniones online como pueden ser profesionales y empresarios.