Los vivo X300 y X300 Pro son anunciados: la fotografía móvil se supera a sí misma con lo logrado por el fabricante chino

De los dos nuevos vivo X300 y X300 Pro conocíamos la fecha oficial de presentación y que de nuevo iban a recibir la atención de los usuarios que buscan un móvil con una espectacular fotografía.

Acaban de ser presentados para dejar claro que van por su propio camino, y este es uno en el que su fotografía se distancia cada vez más de la que ofrecen los móviles de Google, Samsung o Apple.

El vivo X300 Pro se queda en los 642 euros al cambio en la variante de 12 GB / 256 GB, 727 euros por la de 16 GB / 512 GB y el modelo de 16 GB + 1 TB por 811 euros.

Un espectacular smartphone que cuenta con una configuración triple de cámaras Zeiss: la principal una Sony LYT-828 de 50 Mpx con sensor 1/1.28, apertura f/1.57 y gimbal OIS.

Como se puede leer, aparece la mención a gimbal OIS como un sistema de estabilización superior similar al que se puede conseguir con uno físico. Es justo una de sus magníficas experiencias en la fotografía.

La serie vivo X300 GSMArena

Las otras dos cámaras son la ultra gran angular de 50 Mpx Samsung J1 y el nuevo sensor Samsung HPB telefoto de 200 Mpx 1/1.4 pulgadas. En el frontal se monta una cámara de 50 Mpx (también de Samsung).

Dejando de lado una de sus principales características, el vivo X300 Pro también destaca por su chip MediaTek Dimensity 9500 y uno dedicado a la fotografía, vivo V3+.

Cuenta también con 16 GB de memoria RAM, 512 GB de memoria interna, 6.510 mAh de batería y carga ultrarrápida de 90 W por cable y 40 W inalámbrica.

Su pantalla es de 6,78 pulgadas 8T LTPO con tasa de refresco de 120 Hz y resolución 1.260 x 2.800. Da soporte a HDR10+, Dolby Vision y sensor ultrasónico de huellas.

Hay más detalles como sus 226 g, 7,99 mm de grosor y certificación IP68 / IP69 contra el agua y polvo. Incluye altavoces estéreo, Bluetooth 6.0 y WiFi 6 con la capa personalizada OriginOS 6 basada en Android 16.

El vivo X300

El vivo x300 se ha hecho oficial en China a un precio 533 euros al cambio para la variante de 12 + 256 GB, 569 euros para la de 16 + 256 GB, la de 12 + 512 GB por 606 euros, 16 + 512 GB por 642 euros y la de 16 GB + 1 TB por 727 euros.

Con un cuerpo más compacto, el vivo X300 sigue teniendo el mismo chip Dimensity 9500, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

La pantalla LTPO, según GSMArena, sí es de menor tamaño con 6,31 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz con resolución 1.216 x 2.640. También cuenta con sensor ultrasónico de huellas.

La batería es algo inferior con 6.040 mAh, pero con la misma carga por cable de 40 W e inalámbrica de 40 W. Y las cámaras también son las protagonistas.

Cámara principal de 200 Mpx (Samsung HPB) con tamaño de sensor de 1/1.4 pulgadas y apertura f/1.68. También cuenta con el telefoto de 50 Mpx de 1/1.95 pulgadas Sony LYT-602 APO y la ultra gran angular de 50 Mpx (Samsung JN1 y el mismo para las selfies).

Menos peso con 190 g y 7,95 mm de grosor. Ofrece certificación IP68 / IP69 y llega con OriginOS 6 basado en Android 16, Bluetooth 5.4, NFC, banda dual WiFi 6 y altavoces estéreo.