El nuevo plegable de Samsung es incluso mejor que el Galaxy Z Fold 7: estas son las novedades exclusivas del nuevo W26

Aún estamos esperando al lanzamiento del primer smartphone plegable triple de Samsung, pero antes toca dirigir la mirada a China con el lanzamiento del nuevo Samsung W26, un dispositivo muy familiar pero con algunas diferencias notables.

Y es que el W26 es, básicamente, la versión china del Galaxy Z Fold 7 que fue lanzado en España el pasado mes de julio; pero para compensar el retraso en el lanzamiento, Samsung ha mejorado el dispositivo tanto en lo que respecta a los componentes como a los materiales.

De esta manera, si el Galaxy Z Fold 7 ya era un móvil 'premium', podemos decir que el W26 es directamente un móvil de lujo dirigido a los usuarios que busquen algo realmente diferente y que destaque respecto al resto.

La novedad del W26 más evidente respecto al Galaxy Z Fold 7 se encuentra en la nueva gama de colores; el dispositivo está disponible en unos tonos rojos y negros muy atractivos, ambos con trasera de vidrio.

Pero sobre todo, destacan los bordes dorados, tanto en los laterales del dispositivo como en detalles como los anillos que rodean las cámaras y el logotipo en la trasera, que aportan ese toque más lujoso respecto al resto de la gama de Samsung.

Samsung W26 Samsung El Androide Libre

Curiosamente, el W26 es idéntico al Galaxy Z Fold 7 al usar exactamente las mismas piezas hasta el punto de que pesa exactamente lo mismo, 215 gramos, pero sólo con el cambio de los colores y los detalles dorados parece un móvil diferente.

Es obvio que la presentación y el lujo son los puntos fuertes del W26, algo reforzado por la elegante caja en la que se vende, que incluye una carcasa de kevlar de diseño exclusivo e incluso un cargador, algo que hace años que Samsung ya no incluye con sus dispositivos.

Samsung W26 Samsung El Androide Libre

Pero este móvil es algo más que una versión más bonita y con más accesorios del Galaxy Z Fold 7: también es una versión mejorada de ese móvil.

Por ejemplo, viene con 16 GB de memoria RAM, tanto en su versión de 1 TB de almacenamiento como en la de 512 GB; en España, el Galaxy Z Fold 7 de 512 GB sólo se puede conseguir con 12 GB de memoria RAM.

Tal vez por la mayor cantidad de memoria, el Samsung W26 tiene acceso a una función exclusiva de Galaxy AI, llamada 'Smart Collection'; se trata de un espacio reservado donde podemos arrastrar tanto texto como imágenes para gestionar nuestro contenido de manera inteligente.

Samsung W26 Samsung El Androide Libre

Por último, el Samsung W26 cuenta con conectividad por satélite, lo que permite realizar llamadas y enviar mensajes sin cobertura telefónica; lamentablemente, esta función sólo está disponible en territorio chino y para usuarios de China Telecom; por ello, en la caja también se incluye una tarjeta prepago de la operadora.

En los demás aspectos, el Samsung W26 es idéntico al Galaxy Z Fold, con el mismo procesador Snapdragon 8 Elite. La pantalla interior también es de 8 pulgadas y la exterior de 6,5 pulgadas, soportando 120 Hz y brillo de hasta 2.600 nits.

También usa las mismas cámaras, con una principal de 50 Mpx, un gran angular de 12 Mpx y un zoom de 12 Mpx. La batería tiene una capacidad de 4.400 mAh y soporta carga de 25W.

El Samsung W26 está disponible en China por 16.999 yuan, aproximadamente 2.055 euros al cambio actual; por el momento, esta gama seguirá siendo exclusiva del país asiático, y Samsung no ha adelantado planes de lanzarla en España.