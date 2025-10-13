Nano Banana, la apasionante edición de imágenes con IA, ya está disponible en Google Lens

El paso por Adobe Photoshop ha dejado muestra de la increíble capacidad del modelo de IA de Google para editar imágenes, que ahora llega al Modo IA del buscador y a Google Lens.

Un gran éxito para Google que ahora introduce Gemini 2.5 Flash Image con la edición de imágenes al modo IA del buscador y una de las apps de Google más usadas, Lens.

Google Lens es donde la llegada de Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) tiene más sentido, ya que tras añadir Search Live aparece ahora una nueva pestaña: "Crear".

Nos invita a capturar, crear y compartir con el emoji de Nano Banana situado justamente en el botón de captura de foto de Google Lens.

"Crear" inicia la cámara de selfies con la opción de cambiar a la cámara trasera con el botón situado justo a la derecha del disparador.

Nano Banana en Google Lens 9to5Google

Al capturar una fotografía, según 9to5Google, se añade la imagen al cuadro de texto del modo IA donde se puede introducir un prompt.

Da ejemplos que podemos pulsar como "Conviérteme en una marioneta" o "Ponme en una calle de Europa", al igual que permite mostrar de nuevo las opciones disponibles.

Nano Banana en el modo IA del buscador

Google incorpora a Nano Banana, con su gran cualidad para mantener la uniformidad de las imágenes, en el modo IA del buscador al iniciarlo con el botón "+".

Los botones de entrada de voz y Lens se desplazan ahora a la derecha para seguir los numerosos cambios que está ejecutando Google en una nueva experiencia de búsqueda con IA.

Nano Banana en el modo IA del buscador de Google 9to5Google

De hecho, esta semana se sustituyó el carrusel de sugerencias de prompts del Modo IA por una lista. Una experiencia que ya utilizan ChatGPT, Claude o incluso la propia Perplexity.

Al pulsar sobre el botón de Nano Banana (con su icono de plátano), se puede acceder a la galería de imágenes, cámara y crear.

La última opción muestra recomendaciones para describir la imagen que queremos que Gemini 2.5 Flash Image procese desde el modo IA del buscador de Google.

Permite desde crear imágenes totalmente nuevas a añadir una para editar todas las veces que queramos (si estamos con Google AI Pro tenemos 1.000 ediciones por día).

Lo siguiente, cuando ya hemos editado la imagen, será descargarla o compartirla. Y toda imagen generada tendrá su marca de agua situada en la esquina inferior derecha.

Nano Banana en Google Lens y el modo IA de Google ya están disponibles en Android en Estados Unidos desde ayer mismo. Se desconoce cuándo llegará a España, pero al ritmo que va Google no debería tardar mucho.