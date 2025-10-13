Disney+ vuelve a subir el precio de sus planes en España: así quedan los tres disponibles

La plataforma de streaming, después de subir el precio de la suscripción en su país de origen, ha enviado un correo electrónico a sus usuarios con el aumento del coste de los tres planes disponibles en España.

El 16 de noviembre de este año se incrementará el precio de Disney+ de los 9,99 euros actuales a los 10,99 euros en España para el plan estándar.

El plan estándar con anuncios pasa de los 5,99 euros a los 6,99 euros permaneciendo intacta su experiencia.

El plan premium pasa de los 13,99 euros a los 15,99 euros con una subida de 2 euros que dobla la cifra de la suscripción estándar.

Se puede leer en el correo enviado: "Como parte de nuestro esfuerzo continuo por brindarte entretenimiento de primera categoría, el 16 de noviembre de 2025 el precio de tu Disney+ Estándar subirá a 10,99 euros al mes".

El plan Premium de Disney+

Este correo se puede aplicar a cada una de las suscripciones disponibles en España, para que las dos estándar aumenten 1 euro su precio y 2 euros Disney+ premium.

Segundo año consecutivo que Disney+ sube el precio de sus suscripciones en España al igual que ha ocurrido con otras plataformas que aplican aumentos similares.

Las plataformas lo ponen difícil

La propia Spotify incrementó un euro su suscripción a Premium, pero a diferencia de las plataformas de streaming como Netflix o HBO Max, con su plan se abarca toda la música disponible bajo streaming.

En las plataformas de streaming actuales se ha diversificado el contenido de series y estrenos, así que acceder a todo conlleva un pago excesivo, que por un lado está generando que más usuarios apuesten por el contenido pirata, o busquen algún paquete en su operadora que sume Netflix o Disney+.

La misma HBO ofrecía contenido 4K desde su única suscripción para que ahora solo esté disponible desde el premium al igual que sucede en Disney+.

Hay otra novedad en Disney+ que lleva con la subida de precios: el icono de Star que se veía anteriormente ha pasado a ser el de Hulu.

La plataforma mantiene que el contenido sigue siendo el mismo y que este cambio no afectará a la experiencia habitual de reproducción de contenido en streaming.

Un aumento que hace más difícil pagar por estas plataformas que fueron bien atractivas hace unos años cuando salieron a competir contra Netflix.

Al poco de obtener cientos de miles de suscripciones, han comenzado a restringir las cuentas compartidas o subidas de precio que parece que no tienen fin.