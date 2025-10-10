Google y Mercedes-Benz muestran en un vídeo el futuro que nos espera con la IA de Gemini en nuestros coches

Magnus Östberg, director de software de Mercedes, y Steve Basra, jefe de Automotive en Google Google

Uno de los importantes anuncios de Google en los últimos meses ha sido el de Gemini en Google Home. Ahora ha mostrado en un vídeo con Mercedes-Benz lo que supondrá conducir un coche con la IA de Gemini.

Mercedes-Benz y Google Cloud anunciaron su alianza en enero al revelar los planes para integrar la conversación natural de Gemini en el asistente MBUX Virtual Assistant del inminente Mercedes CLA.

En un vídeo publicado en YouTube se puede ver el futuro que nos espera en nuestro automóvil con Magnus Östberg, director de software de Mercedes, y Steve Basra, jefe de Automotive en Google.

Lo primero que llama la atención, y una de las experiencias que más esperamos, es la capacidad del asistente para entablar una conversación natural sin que el conductor toque la pantalla del coche.

Se puede ver a Östberg indicar la dirección a la que se quiere dirigir y una consulta sobre las cafeterías que se encuentren cerca del destino.

El asistente con la IA de Gemini da una lista de sitios posibles, e incluso recomienda uno. Östberg pregunta si en la cafetería sirven pasteles y el sistema responde afirmativamente con los detalles desde Google Maps.

Toda interacción entre Östberg y el asistente fluye sin interrupciones y de forma natural como ocurre con Gemini Live cuando lo usamos en el móvil.

Cuando Basra se pone a los mandos del Mercedes-Benz, solicita al asistente con IA de Gemini que busque un restaurante italiano por la zona y revise si cuenta con una buena lista de vinos.

El asistente ofrece la posibilidad de llamar al restaurante para que pueda consultar sobre su selección. Otro de los ejemplos de las experiencias que se pueden dar con Gemini integrado en el asistente de Mercedes-Benz.

Es lo que ha mostrado tanto Google como Mercedes en el vídeo y que da un primer vistazo de cómo será la interacción con la IA de Google cuando llegue al Mercedes CLA que la marca alemana tiene planeado lanzar antes de finales de este año.

Para Android Auto, según Android Authority, todavía queda, y eso que Google anunció que llegaría tanto a la plataforma como a los coches con Google integrado.

Gemini estaría disponible en nuevos vehículos en los siguientes meses al igual que otros tantos como los Renault R5, Lincoln Nautilus y Honda Passport.