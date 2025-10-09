El Google Pixel 10 Pro Fold y Pixel Buds 2a ya están disponibles: los auriculares ya los puedes comprar en España

Los Pixel 10 ya están disponibles en España desde hace semanas, pero echábamos en falta sus nuevos auriculares Pixel Buds 2a, que desde hoy se pueden comprar por estos lares.

Del que hemos de olvidarnos es del Google Pixel 10 Pro Fold que se pone a la venta en Europa a un precio de 1.899 euros, lo que lo convierte en uno de los plegables más atractivos del mercado.

Sobre todo porque Samsung y HONOR tienen sus plegables por 2.109 euros y 1.999 euros respectivamente, aunque ambos suelen ofrecer suculentos descuentos.

Los auriculares Pixel Buds 2a de Google ya se pueden comprar hoy en España y destacan por su chip Tensor A1, certificación IP54 contra el agua y polvo, y audio espacial.

Son los primeros de la serie-a que ofrecen cancelación activa del ruido (ANC) y que desde hoy se pueden comprar en la Google Store por 149 euros.

Pixel Buds 2a

Los Pixel Buds 2a son capaces de llegar a las 7 horas de batería, que se puede extender a las 20 horas con la funda de carga.

Pero, como sucede ya con todos los dispositivos y accesorios que está lanzando Google en España, el software cobra más importancia para llevar a la IA de Gemini Live como la protagonista.

Pixel Buds 2a

Con la voz podemos buscar información, recibir indicaciones a pie o intercambiar ideas en tiempo real, al igual que se puede pedir a Gemini que resuma, guarde información o responda mensajes de texto.

No cuentan con el audio adaptativo, carga inalámbrica o hablar con Gemini Live en espacios ruidosos de los Pixel Buds Pro 2, pero son unos señores auriculares inalámbricos.

El Pixel 10 Pro Fold

Aunque nos quedemos sin este plegable en España (es cuestión de cruzar la frontera a Francia y hacernos con uno), ya se puede comprar finalmente.

Google en el anuncio dijo que este dispositivo tardaría en llegar y sería en octubre cuando estaría disponible. Hoy es el día para el plegable con Tensor G5, con Android 16, 16 GB de RAM y hasta 1 TB de interna.

Pixel 10 Pro Fold

Su pantalla interna LTPO OLED de 120 Hz mide 8 pulgadas y tiene una resolución de 2.152 x 2.076. La pantalla externa se queda en las 6,4 pulgadas con resolución 1080p y una tasa de refresco de 120 Hz.

Cuenta con una batería de 5.015 mAh con carga por cable de 30 W, 15 W inalámbrica y soporte a la carga bypass (alimenta al dispositivo directamente en vez de usar la batería cuando está conectado a la corriente).

Pixel 10 Pro Fold

En las cámaras se caracteriza por una principal de 48 Mpx, un teleobjetivo de 10.8 Mpx, una ultra gran angular de 10.5 Mpx y dos cámaras de 10 Mpx para selfies.

Otros de sus detalles son su sensor de huellas lateral, altavoces estéreo y certificación IP68 para completar un plegable que en Europa encontrará a su público después del pequeño éxito de su predecesor.