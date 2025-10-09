Google actualiza sus móviles y relojes Pixel en España con novedades y correcciones para la pantalla e interfaz

La actualización de octubre de Google para los Pixel, entre los que se encuentran los nuevos anunciados en agosto, ya está disponible en España al igual que para los Pixel Watch.

La primera actualización a Android 16 QPR1 está desplegándose con el parche de seguridad a los Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, y Pixel 10 Pro XL

El número de compilación muestra que es la actualización BP3A/BD3A.251005.x. Los que no tienen hoy actualización son los Pixel 6.

Al llegar numerosas correcciones que se aplican a unos u otros Pixel, a continuación las referencias para interpretar las mejoras, ya que será más fácil saber qué toca a uno u otro:

*[1] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL.

*[2] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a.

*[3] Pixel Tablet.

*[4] Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL.

*[5] Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL.

La serie Pixel 7 y el 7a reciben una corrección para el parpadeo de pantalla y el apagado repentino bajo determinadas circunstancias, mientras que los Pixel 10 se pueden ir olvidando del problema que congelaba o que se viera borrosa la pantalla.

La Pixel Tablet se actualiza y se resuelve el problema que causaba inestabilidad del sistema bajo ciertas condiciones.

Un gran número de Pixel en los que se ha corregido el problema con el fondo semitransparente que se quedaba fijo después de iniciar la cámara en ciertos momentos [1].

Según 9to5Google, hay otra importante solución al estado de la linterna que no aparecía en el widget De un vistazo de los Pixel [4].

Y todos los Pixel, menos los 6, reciben la solución de un cierre inoportuno cuando se iniciaba o detenía el envío de contenido con el selector de salida multimedia bajo ciertas circunstancias [1].

Wear OS 6 para los Pixel Watch 2 y Watch 3

El objetivo de la actualización de octubre es llevar Wear OS 6 a los modelos antiguos al igual que traer los nuevos parches de seguridad para cerrar la puerta a ciertas vulnerabilidades.

La versión para el Pixel Watch 2 y Pixel Watch 3 con Wear OS 6 es BP3A.2509005.014.WE e incluye todos estos cambios:

Adopción de estilos y componentes BC25: tema de color dinámico, iconos y fuentes redondas y nuevos componentes Wear 6 (botones Edge, selectores, diálogos y más).

Plantillas y diseños de mosaicos actualizados.

El inicio automático de Google Maps en los relojes con Wear OS.

en los relojes con Wear OS. Sigue la ruta con las direcciones de inicio automático del reloj cuando camines o uses la bicicleta en la última versión de la app Google Maps.

Los usuarios ahora pueden añadir tiempo a una comprobación de seguridad activa.

Hay una corrección, según Android Authority, para una vulnerabilidad que afecta a ciertos componentes de Qualcomm con el nuevo parche de seguridad que recibirán todos los relojes Wear OS.