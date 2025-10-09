Gemini Enterprise es oficial: Google quiere cambiar el trabajo de oficina para siempre con la ayuda de agentes y la IA

La adopción de la inteligencia artificial ha sido la prioridad absoluta de Google para el 2025, y todos sus productos lo han notado; esta misma semana hemos visto la llegada del Modo IA a Google en España, pero la compañía aún tiene mucho que decir.

Hoy, Google ha anunciado el lanzamiento de Gemini Enterprise, que es algo más que una simple versión para empresas del asistente basado en IA; se trata de la mayor apuesta hasta ahora de Google por los llamados 'agentes'.

Un agente es un sistema autónomo basado en inteligencia artificial que es capaz de realizar tareas por sí solo y sin necesidad de que el usuario lo ordene de manera explícita; se trata de la nueva frontera de la IA, y por eso Google ya experimentó con la idea con Agentspace para empresas en su día.

Gemini Enterprise es el sucesor de Agentspace, aunque sería más apropiado decir que Agentspace forma parte de la nueva plataforma Gemini Enterprise junto con otros componentes para usar inteligencia artificial en el trabajo.

El objetivo de Gemini Enterprise es reunir varias tecnologías basadas en IA, incluyendo los modelos de Gemini, agentes tanto propios como de terceros, y la inteligencia artificial conversacional que siempre ha formado parte de Gemini, en una única plataforma diseñada para empresas.

Pero sin duda alguna, el uso de agentes es el gran protagonista de este anuncio. Las empresas pueden usar los agentes creados por Google, por terceros, o incluso diseñar sus propios agentes para que realicen tareas avanzadas.

Por primera vez, los agentes pueden acceder a los datos de la organización además de a los de sus propios modelos; aunque Google promete nuevos permisos granulados que limitan el acceso de datos de los agentes a únicamente los necesarios.

Gemini Enterprise se puede conectar a los datos de la compañía sin importar dónde se encuentren, con nuevos conectores con Box, Confluence, Github, Jira, MSFT Teams y Salesforce.

De esta manera, los resultados serán mucho más personalizados y los agentes podrán hacer tareas que hasta ahora los empleados tenían que hacer por su cuenta.

Por ejemplo, el departamento de marketing puede usar los agentes para analizar las tendencias del mercado global, generar campañas personalizadas y automatizar la generación de informes sobre los resultados en todos los canales.

Un empleado de ventas, por su parte, podría usar los agentes para buscar nuevas oportunidades de ventas, obtener información para personalizar el alcance a los clientes y más.

Google incluso plantea que Gemini Enterprise se encargue de automatizar la revisión inicial de las solicitudes de empleo ('screening') y personalizar la llegada de nuevos empleados usando agentes de IA, así como ofrecer soporte durante las 24 horas del día.

Gemini Enterprise estará disponible en todos los mercados en los que Google Cloud lo está, incluyendo España, y permite usar el español. Los precios parten de los 30 dólares al mes por asiento.