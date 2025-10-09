Cristiano Ronaldo reconoce que ha usado la IA de Perplexity para preparar su discurso al recibir el Prestige Globe Award

Perplexity es otra de las plataformas de IA generativa que se enfrenta a ChatGPT o Gemini de Google, y ahora ha sido utilizada por el futbolista Cristiano Ronaldo para su discurso en la gala Portugal Football Globes 2025.

Perplexity ha usado su cuenta en X (antes Twitter) para publicar un pequeño vídeo en el que se puede ver al astro portugués recibiendo el Prestige Globe Award por sus 22 años de servicio a la selección nacional de Portugal.

El jugador de fútbol portugués comentó a continuación cómo la IA generativa de Perplexity le ha servido para confeccionar su discurso que en ese mismo momento estaba dando en la gala.

Estas fueron sus palabras: "Esta tarde me senté en la mesa pensando en lo que diría en este discurso. Me dije a mí mismo: ¿Qué es el Prestige Globe Award? ¿Es un premio que marca el final de la carrera?".

En un emotivo discurso, siguió con: "Me sentí un poco nervioso y dije: 'No puede ser'. Entonces hice algunas investigaciones con Perplexity, y si no lo conoces, búscalo después, y me ayudó un poco".

— Ask Perplexity (@AskPerplexity) October 8, 2025

Jugadores como Pepe o Ricardo Carvalho, que compartieron camiseta con el astro portugués en el Real Madrid, asistieron atentos a las palabras de Cristiano Ronaldo en un discurso dirigido por la IA generativa.

Perplexity es uno de los actores actuales de la escena de la IA generativa que está destacando frente a ChatGPT o Gemini al aportar la fuente de la que extrae la noticia o el dato que da como respuesta al usuario.

Es importante este aspecto porque esta tecnología sufre de alucinaciones, y por lo que sabemos, según lo declarado hace poco por OpenAI, los creadores de ChatGPT, forma parte inherente de la IA generativa.

Por lo que de alguna manera hay un porcentaje de respuestas que serán inventadas, así que Perplexity, que destaca por acceder en tiempo real a la información, es una de las recomendadas para respuestas investigadas y con fuentes verificables.

Y ya es general y común el uso de la IA generativa para confeccionar discursos o pedir ayuda, como pueden ser ideas, sobre un borrador inicial para que Perplexity, u otro chatbot, dé los últimos flecos o aporte alguna perspectiva distinta.

Perplexity está disponible a través de la versión web o en sus apps para Android e iPhone. También cuenta con planes de suscripción como el Pro, aunque también está disponible de forma gratuita.