El realme GT 8 es oficial, y puede ser uno de los móviles más originales: cambia las cámaras como quieras

Estos meses son muy importantes para el mercado chino, y no es de extrañar que se produzcan algunos de los lanzamientos más importantes del año como el Xiaomi 17 o el próximo OnePlus 15.

Otro smartphone que ya está confirmado para estas fechas es el realme GT 8, con la compañía confirmando en una publicación en redes sociales que será presentado a finales de este mismo mes de octubre.

Por lo tanto, quedan apenas unas semanas para conocer a otro contendiente más para la gama alta, pero este puede ser completamente diferente al resto; y es que las filtraciones apuntan a una novedad sorprendente: un módulo de cámaras intercambiable.

El módulo de cámaras es el elemento que más ha dado que hablar durante esta generación de smartphones, el resultado de dos tendencias en el mercado: una reducción en el grosor de los móviles, y un aumento de grosor del módulo de cámaras.

La solución que han encontrado las marcas a esta tesitura es crear un módulo de cámara gigantesco, donde se alojen todos los componentes de fotografía e incluso algunos que no tienen nada que ver pero que no caben en otro sitio.

Realme GT 8 Pro en una fotografía filtrada realme El Androide Libre

Según las filtraciones, realme va a adoptar una filosofía de diseño muy diferente, gracias al uso de un sistema de cámaras intercambiable, que permitirá modificar el aspecto y posiblemente la funcionalidad del dispositivo.

El nuevo conjunto de cámaras no sólo se ha filtrado, sino que incluso ya han aparecido unidades del realme GT 8 en las calles y se han publicado fotografías en redes sociales en China que confirman la existencia de este sistema.

El conjunto de cámaras del realme GT 8 será intercambiable gracias al uso de dos tornillos, algo que la propia realme referencia en su publicación oficial en la que confirma el lanzamiento para finales de este mes.

Otra publicación muestra las diferentes formas que podrá tener el conjunto de cámaras, incluyendo el típico diseño redondo que fue usado en otros modelos de la marca y de sus 'hermanas' como OnePlus y Oppo, un diseño cuadrado similar al de los iPhone, y por último, un diseño minimalista que usa el menor espacio posible.

Diseños de cámara del realme GT 8 Pro realme El Androide Libre

Estos módulos de cámara son el resultado de una colaboración entre realme y Ricoh, el clásico fabricante de cámaras; por eso, es posible que algunos de estos módulos estén inspirados por sus modelos más vendidos.

Aunque cambiar el módulo de cámaras no cambiará los sensores usados por el dispositivo, y por lo tanto no cambiará la calidad de las fotografías, sí que debería permitir el uso de diferentes lentes e incluso de filtros para nuestras fotos.

El realme GT 8 Pro también debería ser uno de los primeros smartphones en montar el nuevo sensor ISOCELL HP5 de 200 Mpx de Samsung presentado hoy, aunque lo haría para una cámara teleobjetivo con telemacro.

Por lo demás, también se espera que el realme GT 8 Pro sea uno de los primeros smartphones en usar el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, el más potente disponible para smartphones Android por el momento.