ChatGPT alcanza los 800 millones de usuarios semanales: un hito histórico de OpenAI frente a sus rivales

Tras el lanzamiento de GPT-5, OpenAI se encontró con una gran cantidad de usuarios desanimados por el cambio de tono de ChatGPT, pero no parece que haya trastocado sus planes para alcanzar 800 millones de usuarios semanales.

Sam Altman, CEO de OpenAI, declaró el lunes pasado que ChatGPT ha alcanzado los 800 millones de usuarios activos semanales, lo que marca un hito para la que fue una startup como laboratorio de IA.

Consumidores, desarrolladores, compañías y gobiernos están dando el salto a la experiencia de IA generativa de OpenAI, mientras sus competidores también tienen su cuota de mercado, aunque bastante menor.

Gemini en marzo de este año atesoraba 350 millones de usuarios activos mensuales, aunque Business Insider da la cifra ahora de 450 millones.

Meta AI, aunque esta cifra hay que tomarla con pinzas al incluir todos los usuarios de sus plataformas, alcanza los 1.000 millones de usuarios mensuales activos.

Mientras que xA1 (Grok), Claude y Perplexity se reparten la primera 65 millones, y las otras dos 30 millones de usuarios activos mensuales cada una.

Y estamos compartiendo las cifras mensuales, ya que las de ChatGPT son semanales, así que habría que multiplicarlo por cuatro para llegar a los 3.200 millones de usuarios mensuales.

Hay que dejar claro que estas cifras comparativas son desde una única app, habría que ver realmente el cuadro completo de Google con Gemini al incrustar su IA en Android y más sistemas.

Pero sí que es verdad que con una única app como ChatGPT, OpenAI está ganando por un gran margen, sobre todo porque es la app favorita de muchos usuarios para realizar todo tipo de consultas.

Pasó a los 700 millones de usuarios activos semanales en el mes de agosto de los 500 millones que reportó a finales de marzo.

Altman también aprovechó la oportunidad para decir: "Hoy, 4 millones de desarrolladores han trabajado con OpenAI, más de 800 millones de personas usan ChatGPT cada semana y procesamos más de 6.000 millones de tokens por minuto en el API".

Un momento en el que la carrera por IA generativa va fluyendo por distintas vertientes como la increíble edición de imágenes por IA de Gemini con Nano Banana, o la nueva app Sora, con el nuevo modelo Sora 2 capaz de crear vídeos increíbles con cameos.

OpenAI, según TechCrunch, también anunció durante la keynote de Dev Day de OpenAI nuevas herramientas para crear apps dentro de ChatGPT al igual que nuevos sistemas agénticos más complejos.