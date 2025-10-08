Las cámaras de los móviles cambian para siempre: Samsung anuncia el sensor de 200 Mpx más pequeño

Si nos fijamos en las marcas de los sensores usados por la mayoría de los fabricantes de smartphones, veremos un nombre que se repite; no en vano, los sensores de Samsung son la principal referencia del sector.

Ahora, Samsung ha presentado el nuevo ISOCELL HP5, un sensor revolucionario y el primero de su tipo que puede popularizar la resolución de 200 Mpx en más modelos de smartphones gracias a su reducido tamaño.

Por supuesto, este no es el primer sensor de 200 Mpx desarrollado por Samsung, pero hasta ahora, muchas marcas han optado por sensores más pequeños de 50 Mpx aproximadamente para sus cámaras.

Con el ISOCELL HP5, las marcas tienen una excusa menos, porque se trata del sensor de 200 Mpx más pequeño hasta ahora de la compañía, al mismo tiempo que incluye nuevas tecnologías avanzadas de mejora de imagen y vídeo respecto a los modelos anteriores.

Y es que el ISOCELL HP5 es de apenas 1/1,56 pulgadas, y con una resolución de 200 Mpx, eso supone que cada píxel es de sólo 0,5 micras; de esta manera, es posible hacer que el sensor no ocupe tanto tamaño dentro del smartphone y facilita su uso en más dispositivos.

Por ejemplo, el nuevo sensor permitirá crear módulos de cámara más delgados pero con la calidad de imagen y resolución más propias de un dispositivo de gama 'Ultra', además de abrir la puerta a usar más zoom óptico sin pérdida de calidad.

En concreto, este ISOCELL HP5 permite a los fabricantes alcanzar zoom óptico de hasta 6x sin pérdida, e incluso es posible realizar zoom digital 2x en el propio sensor en vez de procesar primero la imagen en el 'software' de cámara.

El nuevo sensor permite la grabación de vídeo 8K, RAW de hasta 14 bits, además de HDR avanzado con algoritmos de IA, capaz de nivelar al nivel de las cámaras profesionales, según la compañía.

Sin embargo, la reducción de tamaño del píxel viene de la mano de un problema: la captura de luz se ve seriamente perjudicada y es posible que se produzcan imágenes con más 'ruido' en condiciones que no sean perfectas.

Por eso, tal vez más importante que el tamaño del sensor es el desarrollo de nuevas tecnologías de mejora de imagen implementadas por Samsung en este sensor para compensar el menor tamaño del píxel.

Nuevo sensor de cámara ISOCELL HP5 de Samsung (der) Samsung El Androide Libre

Entre estas tecnologías se encuentran Front Deep Trench Isolation (FDTI), una tecnología de aislamiento aplicada en los sensores que crea barreras físicas entre los píxeles que evitan que la luz se filtre de uno a otro.

Por otra parte, la tecnología Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) mejora la transferencia de carga eléctrica dentro de cada píxel para mejorar la calidad de imagen, y DTI Center Cut (DCC) abre parte de las cavidades aislantes entre cuatro fotodiodos para mejorar el autoenfoque y la reducción de ruido aleatorio.

Los resultados de esta tecnología son notables según Samsung, con un 150% más de ganancia y hasta un 40% menos de ruido, eliminando las restricciones que hasta ahora tenían los sensores pequeños y obteniendo imágenes nítidas en entornos oscuros.

El ISOCELL HP5 será importante porque podrá ser integrado en móviles más finos y ligeros manteniendo, y mejorando la calidad de imagen de modelos más gruesos y pesados; y lo veremos en móviles de muchas marcas, ya que Samsung fabrica para todo el mercado, no sólo para su división móvil.

De hecho, se espera que el primer smartphone que use el ISOCELL HP5 sea el próximo OPPO Find X9 Pro, además de los próximos modelos Ultra de marcas como Xiaomi. Sin embargo, no se espera que Samsung lo use en el próximo Galaxy S26 Ultra.