Las llamadas de teléfono cambian para siempre: Xiaomi y MasOrange ofrecen la tecnología VoNR en España

El Xiaomi 14T Pro es uno de los primeros móviles compatibles con VoNR sobre 5G de Orange Álvarez del Vayo El Androide Libre

La tecnología 5G ya lleva muchos años en España, pero por increíble que parezca, aún no la estamos aprovechando del todo; incluso si las compañías ya están pensando en el 6G, el 5G aún ofrece mucho potencial.

Un buen ejemplo lo tenemos en el anuncio conjunto de Xiaomi y MasOrange del lanzamiento comercial del primer servicio de voz móvil sobre tecnología VoNR, que es posible únicamente usando al completo la red 5G.

Se trata de un enorme salto respecto a las llamadas de voz tradicionales, que las ponen a la altura de lo que es posible con aplicaciones dedicadas que usan la conexión a Internet para transmitir voz de manera digital.

Hasta ahora, la mejor conexión para las llamadas de voz en España era VoLTE (Voice over LTE), una tecnología que usa exclusivamente la red 4G en lugar de las tradicionales 2G o 3G. Eso ya supuso una importante mejora, pero aún se notaban sus limitaciones.

Son limitaciones que se pierden con la nueva tecnología VoNR (Voice over New Radio), que permite realizar llamadas usando exclusivamente la red 5G Stand Alone (SA), en otras palabras, sin depender de la red 4G en ningún momento.

De esta manera, ya no existe el 'cuello de botella' de 4G ni sus limitaciones, y es posible aprovechar el verdadero potencial de 5G con todo lo que ello conlleva, incluyendo su mayor capacidad, velocidad y baja latencia.

Al igual que con otros servicios de Internet, en VoNR la voz se transmite mediante paquetes de datos, usando códecs avanzados para obtener la mejor calidad de sonido hasta la fecha y manteniendo la eficiencia de uso de datos en la transmisión.

Por lo tanto, la principal ventaja de VoNR se encuentra en la excepcional calidad de sonido y la claridad con la que podemos escuchar la voz de la otra persona durante la llamada, algo que debería ser notable incluso si no nos fijamos. El uso de códecs de alta definición permite que el sonido se envíe en alta calidad por la red móvil 5G.

La otra novedad notable es la latencia ultrabaja de las llamadas, lo que se traduce en un tiempo de establecimiento de llamadas prácticamente instantáneo y a su vez, en conversaciones más naturales en las que ya no existe ese 'retardo' entre ambos puntos de la llamada.

MasOrange ahora ofrece VoNR sobre 5G en España MasOrange El Androide Libre

Pese a usar la conexión digital para realizar la llamada, el resto de utilidades que la usan no se ven afectadas. Eso significa que VoNR permite hacer multitarea, como por ejemplo, haciendo una llamada al mismo tiempo que jugamos online o hacemos streaming de vídeo, todo ello sin pérdida de calidad.

A nivel de red, esto también significa que es posible realizar más llamadas simultáneas en una zona sin reducción en la calidad de sonido, algo que debería notarse especialmente en ciudades densamente pobladas y en eventos masivos con mucha gente llamando al mismo tiempo.

MasOrange es el primer operador en ofrecer conectividad VoNR en España; los clientes de Orange tendrán el servicio disponible en ciudades como Madrid, Barcelona, Valladolid, Vigo, A Coruña, Oviedo, Gijón y Santander, y se prevé su ampliación progresiva al resto del país.

En España, los primeros dispositivos compatibles con VoNR por la red de Orange son de la marca Xiaomi. En concreto, los dos primeros móviles habilitados para usar esta tecnología son el Xiaomi 14T Pro y el Redmi Note 14 Pro 5G.

Una característica importante de VoNR es que, para que funcione, es necesario que tanto la red móvil como el dispositivo móvil deben ser compatibles con 5G SA y con VoNR. Afortunadamente, se espera que se convierta en el estándar en las llamadas de voz en dispositivos 5G a lo largo de los próximos años.