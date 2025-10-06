Waze cambia para siempre con la IA de Google: ya puedes reportar incidentes en carretera al hablar naturalmente

Waze, después de dejar de dar soporte a ciertas versiones de Android, ha empezado el despliegue del reporte de incidencias con lenguaje natural con la función "Informes Conversacionales".

Ya lo anunció hace un año, justamente en este mismo mes de octubre, que lanzaría esta nueva función y que justo empieza su despliegue hoy mismo.

Gracias a la IA de Gemini de Google, vamos a poder hacerlo de forma natural con nuestra voz para decir adiós al uso de comandos, que eran más bien robóticos, o tocar la pantalla conduciendo.

La nueva función permitiría reportar todo tipo de incidencias en carretera como son objetos extraños, construcción, radares de velocidad y mucho más.

Waze lo explica: "Imagina que vas por la autopista y detectas una ralentización repentina. Lo que tienes que hacer es pulsar el botón de reporte y hablar de manera natural, como si hablaras con un amigo".

Waze da un ejemplo de cómo comunicarnos con Waze en el reporte: "¡Parece que hay coches atascados más adelante!". Gracias a las capacidades de Gemini, Waze entenderá lo que dices y añadirá un reporte en tiempo real.

El hecho de que se reduzcan los "comandos" al lenguaje natural, hace que sean más llevaderos esos momentos en los que a veces ni tenemos segundos para reportar un incidente en carretera como un objeto extraño que podría poner en peligro a otros.

El reporte conversacional de Waze 9to5Google

Lo mejor de todo es que nos podemos olvidar de tocar botones y así estamos todo el tiempo centrados en la carretera con las manos puestas sobre el volante mientras reportamos el problema.

Este nuevo sistema de reportes ha estado disponible en la beta durante un año y ahora empieza el despliegue general para que llegue a España y otras regiones.

De todas formas, según 9to5Google, algunos usuarios piensan que el despliegue general está siendo demasiado rápido, ya que todavía hay algunos bugs que se deben solucionar.

Como el aviso que notifica a los usuarios de esta nueva función, pero que reaparece de forma frecuente si el usuario no lo activa.

O otro que hace que la reproducción de medios se detenga y no se reinicie hasta después de que se use la función. Parece que para Waze son problemas menores en un entorno en el que no debería existir ningún tipo de fallo.

Sobre todo porque pueden entretener al conductor, que ahora, por lo menos, podrá olvidarse de toquetear la pantalla para reportar un incidente y usar su voz para que la IA de Google se encargue de reportarlo al resto de usuarios.