Los personajes de ficción llegarán pronto a Sora: genera vídeos con IA como hizo Sam Altman con un Pokémon

OpenAI tiene claro que, aparte de ChatGPT, Sora va a ser, si no lo es ya, su gran apuesta para el próximo año. Ahora quiere introducir personajes ficticios para generarlos en los vídeos con IA de la app.

Bill Pebbles, líder del equipo de Sora en OpenAI, ha dicho que los cameos de personajes ficticios en los vídeos están en la hoja de ruta con detalles que se compartirían dentro de poco.

Lo importante aquí es que se podrían usar personajes con derechos de autor y es donde realmente OpenAI está entablando esta nueva batalla para ofrecer una experiencia inaudita.

El propio Sam Altman anticipó esta nueva experiencia al aparecer junto a un Pokémon, así que las posibilidades serían infinitas.

¿Y qué usuario o fan no querría aparecer en un vídeo que parece real con su personaje favorito de un videojuego o serie de animación?

Sam Altman, CEO de OpenAI

Justo el fin de semana pasado, Sam Altman, CEO de OpenAI, cambió la política de derechos de autor de la compañía, que hasta ahora se había utilizado para generar vídeos.

Altman ha prometido a los titulares de derechos, que están entusiasmados por este nuevo proyecto y esta clase de interacción de ficción de fans, un control más detallado.

El CEO de OpenAI, según The Verge, afirma que el control más granular será similar al de aceptación explícita (opt-in) para usar la imagen de alguien, pero con controles extra.

Lo que significa que si podemos generar un vídeo con IA en el que aparezca, por ejemplo, Mario Bros de Nintendo, la compañía nipona de videojuegos tendría que dar el sí explícito.

Al igual que con cualquier otro personaje ficticio, las compañías tendrán a mano los controles necesarios para dar una o aquella posibilidad a los seguidores para generar esos vídeos.

Altman también dijo que de alguna forma se repartirán los ingresos con los titulares de derechos cuyos personajes empiecen a ser usados dentro de muy poco, aunque avisó que el modelo exacto de pago requerirá de algo de prueba y error para definirlo.

Casi suena a un experimento, pero bien prometedor, y por lo que se intuye de las palabras de Sam Altman es que vería la luz dentro de muy poco, así que quién sabe si las próximas Navidades se puede felicitar a la familia con un vídeo en el que aparezcamos con algún Pokémon.