Duolingo lanza su plataforma de anuncios móviles: sus icónicos personajes darán vida a la publicidad dentro de la app

Después de empezar a enseñarnos los aspectos básicos del ajedrez, ahora Duolingo lo apuesta todo por su propia plataforma de anuncios para móviles.

La compañía ha anunciado que la idea es que sus anuncios sean divertidos y estén impregnados del encanto característico del elenco de personajes de Duolingo.

Las primeras, según The Verge, que se han sumado a participar en la nueva plataforma de anuncios de Duolingo son Adobe, Intrepid Travel y Universal Pictures.

Así que en el momento de su despliegue podremos ir diciendo adiós a esos anuncios más típicos de Google Ads para ser sustituidos por algunos de los ejemplos que ha mostrado en el anuncio.

Duolingo ha compartido una imagen en la que se puede ver cómo sería crear nosotros mismos los anuncios a través de tres ilustraciones, y en las que en una se puede leer: "El anuncio es personalizado y basado en tu campaña".

Duolingo

Aderezado con uno de los personajes de Duolingo con la copa de vino en mano en una terraza y ese estilo de ilustración tan característico de la app para aprender idiomas.

La segunda ilustración deja leer la siguiente frase: "La entrada del personaje es corta y dulce". Y aquí se puede ver a otro de los personajes montado en moto con el sol cayendo por el horizonte.

La tercera ilustración ya es un ejemplo de cómo sería un anuncio: "Aprended juntos con el plan familiar de Duolingo". Otro dibujo especial de los personajes de la app basada en la gamificación.

Es un movimiento que puede tener varias vertientes, pero la primera es apaciguar un poco los ánimos de los usuarios que se enfrentan diariamente a los anuncios y que no quieren pasar por las suscripciones de pago.

Que en este último caso es la mejor forma de centrarse en el aprendizaje de un idioma, o ajedrez, a través de una experiencia de puntos como si estuviéramos en un RPG en el que vamos subiendo de nivel.

Las habilidades se han de entender que se convierten en que seamos capaces de desenvolvernos en una conversación en otro idioma, aunque como base para el aprendizaje es la mejor experiencia que da ahora mismo Duolingo.

Lo mejor de todo es que al menos (todavía desconocemos si toda la publicidad será servida por su propia plataforma de anuncios) será una experiencia más agradable a la vista si usan a sus icónicos personajes con ese encanto tan característico, según clama Duolingo.