Adiós con el Pixel 10 a jugar a uno de los mejores juegos Android de todos los tiempos: su GPU no está dando la talla

En el análisis del Pixel 10 quedó claro que es uno de los mejores móviles Android de este año, pero hay un aspecto que ha dejado con cara de pasmado a más de uno: no puede con Genshin Impact.

Genshin Impact es uno de los juegos más populares hoy en día con más de 100 millones de descargas en Android y millones disfrutando de su mundo abierto lleno de magia con personajes únicos.

Que ahora el juego de HoYoverse no funcione debidamente en el Pixel 10 se debe a que la GPU del Tensor G5 no da soporte. Lo que ha conseguido que el juego ni esté disponible para los propietarios de estos móviles de Google.

En las notas publicadas en agosto de una actualización que ha sido desplegada recientemente, Genshin Impact elevó los requisitos mínimos para dar como compatibles a los dispositivos que usan GPU PowerVR. Se incluye a la serie Pixel 10.

Y Google pasó de GPUs Mali en los anteriores chips Tensor diseñados por Samsung a una GPU PowerVR en su nuevo chip fabricado por TSMC.

Pixel 10 Pro XL literally dying while running Genshin Impact 💀



This is Google's finest btw pic.twitter.com/vB8ltY3MSq — Abhinovv (@Abhinov_v) October 5, 2025

De hecho, se esperaba que este cambio afectara positivamente la vida de la batería, pero la autonomía sigue siendo igual o incluso peor. Lo que parece que no ha sido una buena decisión es el cambio de chips.

Genshin Impact anunció este cambio justo hace un año, según 9to5Google, y ahora el RPG de mundo abierto es imposible de jugar para los propietarios de los Pixel 10.

Se puede ver en varios vídeos que se han compartido en Reddit y X (anteriormente Twitter) que se sufre de falta de rendimiento al girar simplemente la cámara sobre el personaje.

En las notas de la actualización de Genshin Impact, que eliminó el soporte a la GPU PowerVR, se lee: "Dispositivos bajo las especificaciones mínimas podrían lanzar el juego, pero experimentarían problemas de rendimiento incluyendo caídas de fotogramas, inestabilidad o cierres inoportunos".

Lo peor es que las siguientes actualizaciones, en vez de arreglar el problema, podrían empeorar las cosas. Lo único es que no todos los usuarios de los Pixel 10 están teniendo este problema, pero para otros varía según en qué parte del juego estén.

La decisión de Google no parece la mejor para el gaming, ya que las GPUs Power ya no son algo común, y, aunque Apple las usara, ha pasado algo de tiempo desde que prescindiera de ellas.

Aparte de la serie Pixel 10, esta configuración de GPU se ha usado solamente en varios móviles Android de gama baja y siempre usando chips de MediaTek.